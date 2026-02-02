大S徐熙媛逝世一周年丨紀念雕像今舉辦揭幕儀式 S家拉隊抵達S媽神情哀傷

大S（徐熙媛）2025年2月2日不幸病逝於日本，享年48歲，長眠金寶山，老公具俊曄留在台灣，每天到墓園守護亡妻。今（2）日是大S忌日週年，下午2點將舉辦紀念雕像揭幕儀式，從現場可見雕像旁有一個立方體立碑，上面有一個「S」字樣，目前現場正在佈置中，屆時將由S媽、小S、她的老公具俊曄等及好友們，一同揭開包覆在外的粉色帆布。現場天候不佳，稍早S媽撐傘抵達現場，神情哀戚。

大S雕像由具俊曄親自設計

大S的雕像由具俊曄親自設計，基座為大理石材質，園區通往雕像的動線有九階白色階梯，排列呈現S形，融合「S」與「九」的元素。大S過去曾為了具俊曄，在腳踝上刺青「九」，原因是「九」與他的姓氏「具」為相同發音，具俊曄事後得知笑說：「她不懂韓文，才會弄錯。」從園區設計的細節，可看出兩人的愛情故事。

大S長眠墓園具俊曄每日陪伴

自大S病逝後，具俊曄陷入巨大悲痛，每天到愛妻長眠的墓園探望，在現場擺放兩人的合照，看著過去大S的影片，神情相當落寞。南韓節目《名人生老病死的秘密》日前回顧具俊曄與大S再次相遇並且結婚的感人故事，主持人張度練表示，製作單位曾與具俊曄短暫交談過，但所有問題，他只能用流淚來回答，探訪當天因天候不佳，原以為具俊曄不會出現，沒想到他卻出現了並說：「我當然要來了，熙媛躺在那裡比我辛苦多了。」語氣讓人心碎。

