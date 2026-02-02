36歲女歌手台上驚傳昏倒驚悚畫面曝光 強忍不適硬唱疑因一原因玩命開工

曾參加內地綜藝節目《乘風破浪第三季》（浪姐3）的36歲女歌手于文文，近日到貴州出席商演期間，疑因身體不適，演唱歌曲《體面》後轉身，即在台上失去意識，癱軟倒在地上，嚇壞工作人員及現場觀眾，其官方微博之後發文，交代于文文情況。

于文文多次捂胸口

于文文早前曾公開2月行程，今日要進行廣告拍攝、2月5日出席北京的頒獎禮，之後有綜藝節目錄影。但于文文昨日（1日）到貴州安順市進行商演，未知是否因當地氣溫過低，于文文在舞台上演出期間，已見到狀態不好，曾出現頻繁眨眼、身體不穩等情況，更多次捂住胸口及扶腿支撑，強忍住不適唱完歌曲。

相關閱讀：30歲女星突台上暈倒 事發影片瘋傳疑體力透支步履不穩 由多名工作人員抱離場

但于文文演唱完一曲後，轉身走向台邊時，直接蹲在舞台，有工作人員察覺有異，曾試圖上前攙扶于文文查詢其情況，沒料到于文文突然喪失意識，直接癱軟倒下，鼓手及多名工作人員即衝向于文文，並將燈光收暗，用擔架抬走于文文送往醫院治療。之後由台灣男星吳克群暫代演出救場。

于文文住院觀察中

于文文送往醫院治療後，其所屬工作室深夜在微博發文，指于文文沒有生命危險：「目前沒有生命危險，仍在住院觀察中，感謝大家關心」，但未有交代細節及病情。而有網民翻出于文文早前亮相節目時已身體不適，多度出現咳嗽症狀，但助理未有特別關注。又有網民提到于文文有低血糖病史，懷疑因衣著單薄又身處低溫環境，令身體加重負荷。

網民慰問于文文

不少網民對于文文情況留言慰問：「是否要把病情交代清楚，只說一句『沒有生命危險』，到底是甚麼意思」、「務必帶她去做詳細的全身健康檢查」、「請一定要把身體健康放在第一位」、「不要再安排這種無法好好休息的工作行程」、「看她倒下去那一刻心都碎了」、「照顧好她好嗎？一切以于文文的身體狀況為重」。

相關閱讀：泫雅澳門台上突暈倒逐格睇 失去意識由保鏢舞蹈員抬走 曾極端減肥一月倒地12次