非常檢控觀丨游嘉欣收order將吳偉豪變「花面貓」 自薦反串演出古裝版 否認BLACKPINK偽粉 : 第一首歌已經聽

影視圈
更新時間：23:45 2026-02-01 HKT
發佈時間：23:45 2026-02-01 HKT

馬德鐘、賴慰玲、吳偉豪、游嘉欣、陳曉華等今日（1日）出席TVB劇集《非常檢控觀》宣傳活動，在畫畫期間，游嘉欣棄用畫筆，使出唇膏為吳偉豪畫到變「花面貓」。最搞笑吳偉豪在戲中攬完游嘉欣，他在台上攬馬德鐘。

游嘉欣不介意被指表演猴擒

吳偉豪對於戲中攬完游嘉欣，在現場又攬馬德鐘，他笑言兩人同樣好攬。 談到被游嘉欣用唇膏畫到「花面貓」，吳偉豪笑言不知道會被畫面，游嘉欣則笑謂收order做事，又搞笑叫吳偉豪找監製報仇，不要找她。提到她在戲中與吳偉豪的的親熱戲被指表現猴擒，游嘉欣笑言正確，因為戲中的她要猴擒，大家覺得她好猴擒，令她老懷安慰。談到拍攝時可感到尷尬，她笑言原本有少少，但攝影師幫她試位後，即變成搞笑位。 談到劇情可會再有親密戲， 兩人表示有少少，至於到咀戲，則大賣關子叫大家要留意。

吳偉豪曾在《愛•回家 》反串演出

對於馬德鐘建議原班人馬拍攝古裝版《非常檢控觀》，游嘉欣和吳偉豪均表示贊成，更可反串演出。游嘉欣自認樣子有少少英氣，吳偉豪則笑謂女角色可以交給他演。雖然在《愛•回家之開心速遞 》曾經反串演出，但不會扮女人上癮。另外，提到游嘉欣被指是韓國女團BLACKPINK偽粉，她坦言沒想過好多人po相，自己po相就被人話，亦不知如何界定忠粉。她說：「我真係佢哋fans，由佢哋出道第一首歌已經聽，但有一兩首歌未聽過係人之常情。」

