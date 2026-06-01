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Sammi《星秀傳說》勢掀回憶殺 《夜王》2月14及15號優先場搶閘公開 今日全線預售引爆搶飛狂熱

影視圈
更新時間：18:15 2026-06-01 HKT
發佈時間：18:15 2026-06-01 HKT

導演吳煒倫繼億萬票房巨製《毒舌大狀》，接力作《夜王》未映先轟動，宣傳攻勢招招新奇，有見近日CantonPop在各大夜場再領風騷，鄭秀文（Sammi）的一系列經典快歌更是熱播首選，於是在剛過去的周六（31號）黃金夜，吳煒倫導演、Sammi率領廖子妤、楊偉倫、何啟華、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、鄧麗英@小薯茄、趙君瑜、周芷慧、王紫影、蔡蕙琪、黎紀君、廖穎琛突襲式快閃Cantomania，引全場驚呼狂叫，以「夜場女王」Sammi為首的《夜王》團隊果然不同凡響！

Dee見證天后夜場威力

當晚DJ先以Sammi經典快歌《煞科》、《叮噹》炒熱氣氛，沒料到毫無預警之下，一身型爆鮮紅運動服打扮的Sammi突然現身，偕一眾《夜王》好拍檔跳上DJ台，全場興奮尖叫，緊接再播《夜王》主題曲《星秀傳說》[feat. 尖東夜王] [Shine一次 Version]更將爆裂氣氛推至最高峰！及後，夜場更罕有播出《夜王》電影預告，贏盡熱烈掌聲。Sammi受訪時心情依然激動：「非常興奮！因為我從來都冇嚟過（夜場），而且今晚最開心嘅係，同《夜王》導演、演員一齊嚟玩！見到啲人嚟玩，（DJ）打緊自己嘅歌，好興奮又感動！」何啟華親身見證天后駕臨夜場的威力：「Sammi一出場嘅時候，係突然之間全場升溫，我即刻標汗！人生冇幾可，可以叫到Sammi出嚟，同我哋一齊炸爛個場！」楊偉倫亦大呼刺激：「我未嚟過呢啲咁hyper嘅地方，平時我都係去開圖書館，頭先真係好high，可以同Sammi一齊同台yo ，好緊張！」芯駖則感受到何謂真正「驚喜」：「我見到現場啲觀眾朋友，好似唔係好相信呢個係現實，呢個係咪真係Sammi？真係Sammi！現場氣氛真係好熱鬧，大家好close，打緊好多廣東歌，用返自己語言去party，好開心！」首次來夜場的麗英說：「依家隻耳仔仲有Sammi《星秀傳說》嗰把聲，因為大家都喺度狂叫Sammi！」

廖子妤叫觀眾睇足2次

此外，現場觀眾對《夜王》預告反應熱烈，廖子妤直言猶如打了強心針：「好振奮，大家一定要入場支持，新年嘅時候同啲姨媽姑姐睇完之後，再自己睇一次，㗳真啲，之後再同啲朋友去睇，跟住同啲鄰居去睇，總之睇完《夜王》，新年一定會旺！」楊偲泳亦深感鼓舞：「第一次同全部人一齊睇預告，印象比較深，全場人好安靜咁望住個mon，睇完之後真係走唔甩，唔睇都對唔住我哋今次灑狗血嘅演出！」吳煒倫導演一錘定音：「我今晚對住成班演員，再一次證明，呢部戲係冇拍錯！農曆年要入場支持《夜王》！」

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