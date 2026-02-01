周海媚離世3年「兩子」近況全公開 轉變驚人一細節令人欣慰 曾滿面愁容不捨「媽媽」

周海媚離世已經兩年，其生前飼養的愛犬「周墩墩」、「周六六」，去向曾受外界關注。之後獲內地藝人李勤勤收養，雖然她與周海媚不熟稔，但收養「周墩墩」、「周六六」後，對兩犬甚為愛錫，近日更在微博分享狗狗近照。

周海媚兩犬不捨主人

自周海媚在2023年底因突發性心臟病離世後，兩愛犬「周墩墩」、「周六六」一度沒精打采，滿臉愁容不捨周海媚。在李勤勤帶回家後，兩年時間的相處，「周墩墩」、「周六六」生活似乎過得不錯，已恢復健壯身形又活潑，與李勤勤帶十分親近。

李勤勤寫道：「三載相伴，以愛赴諾，『周墩墩』、『周六六』搖尾歡騰，是跨越山海的思念與成全，帥帥安瀾，生生歡顏。」影片中見到「周墩墩」、「周六六」體態圓潤，而毛髮又有光澤，不時搖尾與李勤勤互動，可見已適應新居生活。

周海媚與寵物為伴

周海媚是愛狗人士，單身多年的她，生前曾在家中飼養不少動物，除了金毛「周六六」、「周敦敦」，還有緬因貓「周如意」、狸花貓「周來來」、黃貓「周小福」，兔子「周吉祥」，與寵物為伴。

