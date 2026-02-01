71歲金牌主持2000萬豪宅後花園曝光 擁私人田園打卡地點洩密

「肥媽」Maria Cordero今個月中便踏72歲，自第二任老公離世後，肥媽寄情工作，擔任節目《中年好聲音》評審，以及拍煮食片，保持曝光率。肥媽熱愛下廚，對食材同樣講究，日前她在小紅書分享一條影片，自到有自家田園，引發網民熱議。

肥媽問網民意見

肥媽近日在小紅書曝光其私人農地，更問網民意見：「各位家人朋友們，有沒有好主意，種點甚麼好？」見到肥媽打上農場、種植、花園、種菜，估計是指其豪宅的花園有菜田，而肥媽打卡地點見到廣東。

肥媽在片中置身目測有4塊田地，其中兩塊已翻土，肥媽介紹菜田仍有白菜、紅蘿蔔、白蘿蔔，至於菜心及油麥菜已被她打邊爐食晒。有網民見到其打卡位置，留言問是否定居內地，便有網民以肯定的答案回覆：「這是香港」、「在香港大埔三層村屋」、「阿媽住香港大埔，豪宅後花園」。

肥媽有三物業揸手

肥媽位於大埔的三層別墅，市值達2,000萬元，從多年前起，肥媽已在家中種植有機食材。又為防鼠患，在花園安裝多個太陽能驅鳥器保護農作物，並不種瓜類，減少惹來老鼠問題。除香港物業外，肥媽在馬來西亞沙巴也有一幢3800多呎複式豪宅，加上早年在內地惠洲的物業，是圈中的隱形富婆。

