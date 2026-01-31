Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉佩玥透露「貓女郎」已晉級 郭柏妍「魔音」有進步可參加《中年13》 撐丁子朗炫富是無心之失

影視圈
更新時間：22:15 2026-01-31 HKT
發佈時間：22:15 2026-01-31 HKT

劉佩玥、郭柏妍、詹天文（Windy）、張馳豪、冼靖峰等今日（31日）現身電視城出席TVB與成都廣播電話視台聯製節目《馬到功成萬象新2026蓉港新春晚會》煞科，有傳《中年好聲音4》的「貓女郎」是劉佩玥，她表示有留意節目，以她所知「貓女郎」已晉級。

郭柏妍最拿手唱《喜歡你》

被指「魔音」郭柏妍，表示唱歌方面有進步。問到可會請教劉佩玥唱歌，郭柏妍笑指TVB好多藝人唱歌叻，個個都想請教，自己最拿手唱《喜歡你》，又笑言還有時間練習，到35歲就可以參加《中年好聲音13》。提到丁子朗早前與吳若希和戴祖儀飛澳洲拍攝節目，在社交網上載一條寫著：「如何度過10小時的經濟艙？」的短片，引起網民不滿洗版，認為他炫富兼歧視，但日前丁子朗對此拍片道歉。曾跟丁子朗傳緋聞的郭柏妍，她坦言認為對方無心之失，最近亦好多人玩拍短片，大家不要太緊張。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
5小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
11小時前
上環日圓劫案｜劫匪掌握運錢路線 報案日男前言不對後語 遭警揭為內應
02:11
上環日圓劫案｜劫匪掌握運錢路線 報案日男前言不對後語 遭警揭為內應
突發
6小時前
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
影視圈
7小時前
Pokémon靖國神社辦活動風波燃燒 內地Uniqlo下架寶可夢定製T恤
01:44
Pokémon靖國神社辦活動風波燃燒 內地Uniqlo下架寶可夢定製T恤
即時中國
9小時前
六合彩｜$3600萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
六合彩｜$3600萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
1小時前
銀價癲升 有散戶高追「末日期權」 最後慘輸99% 慨嘆：點解世界對我咁殘酷
銀價癲升 有散戶高追「末日期權」 最後慘輸99% 慨嘆：點解世界對我咁殘酷
投資理財
5小時前