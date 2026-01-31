劉佩玥透露「貓女郎」已晉級 郭柏妍「魔音」有進步可參加《中年13》 撐丁子朗炫富是無心之失

劉佩玥、郭柏妍、詹天文（Windy）、張馳豪、冼靖峰等今日（31日）現身電視城出席TVB與成都廣播電話視台聯製節目《馬到功成萬象新2026蓉港新春晚會》煞科，有傳《中年好聲音4》的「貓女郎」是劉佩玥，她表示有留意節目，以她所知「貓女郎」已晉級。

郭柏妍最拿手唱《喜歡你》

被指「魔音」郭柏妍，表示唱歌方面有進步。問到可會請教劉佩玥唱歌，郭柏妍笑指TVB好多藝人唱歌叻，個個都想請教，自己最拿手唱《喜歡你》，又笑言還有時間練習，到35歲就可以參加《中年好聲音13》。提到丁子朗早前與吳若希和戴祖儀飛澳洲拍攝節目，在社交網上載一條寫著：「如何度過10小時的經濟艙？」的短片，引起網民不滿洗版，認為他炫富兼歧視，但日前丁子朗對此拍片道歉。曾跟丁子朗傳緋聞的郭柏妍，她坦言認為對方無心之失，最近亦好多人玩拍短片，大家不要太緊張。