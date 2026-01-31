冼靖峰孖張馳豪到成都拍節目 食麻辣火鍋變「孖潤腸」要停機再拍 詹天文未有安慰Yumi不敢多打擾

詹天文（Windy）、張馳豪、冼靖峰今日（31日）現身電視城出席TVB與成都廣播電視台聯製節目《馬到功成萬象新2026蓉港新春晚會》煞科，張馳豪和冼靖峰均為節目到成都拍攝，張馳豪表示在當地不同景點，而冼靖峰則謂品嘗當地出名的麻辣火鍋，本身怕辣的他，吃到標汗又變「孖潤腸」，搞到要停機休息後再拍攝。提到丁子朗早前與吳若希和戴祖儀飛澳洲拍攝節目，在社交網上載一條寫著：「如何度過10小時的經濟艙？」的短片，引來網民不滿，認為他有炫富及歧視之嫌，但日前丁子朗對此拍片道謙。身為丁子朗好友的冼靖峰，他笑說：「佢唔富，點炫富？佢應該唔係咁意思。佢成日拍片講真心說話，都會同佢講加油，我諗佢應該唔係有惡意。」

冼靖峰和張馳豪望給予Yumi空間

至於自認「A0」的鍾柔美（Yumi），早前被中學同學爆料指中學時期已至少拍過4次拖，更提供她跟男生親熱相。身為Yumi好友的詹天文，問到可會安慰Yumi？她表示視乎公司如何安排，冼靖峰和張馳豪均表示應該要給予空間Yumi，冷靜情緒。