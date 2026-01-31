施宇琪留港過年逗婚前最後利是 婚期未定開心成近年港姐第一人 陳詠詩與男友未準備好不急結婚

應屆港姐冠軍陳詠詩及亞軍施宇琪昨晚（30日）參加新春節目錄影，施宇琪早前社交平台大方宣佈與拍拖多年的林姓男友訂婚，她受訪時指因為媽媽是貴州人，所以每年也會跟隨回家鄉，但今年會留在香港拜年，問到是否要向親戚公布婚訊，她笑言大家也幫她公布了，笑指她是最後一年逗利是，施宇琪說：「係喎，咁我今年要逗多啲，下年就真係要俾利是。」

施宇琪17歲認識未婚夫

她稱沒預計男友會求婚，因以為對方會等自己卸任才求婚：「佢同我年齡相若，我覺得26、7歲結婚對男人嚟講都有少少早，估唔到佢咁做，驚喜嚟！」她又謂兩人拍拖約9年，自己約17歲認識對方，如果不計中學的Puppy Love，也算是自己的初戀。至於婚期，她坦言要等到卸任後才可結婚，但何時結婚要再決定，因要找人擇日子，問到現時26歲的她，是否希望27歲結婚？她坦言係，又笑指自己是近年第一名港姐結婚。

陳詠詩跟小朋友做體操想起童年

問到與男友Martin感情穩定的陳詠詩可會羨慕施宇琪？她即說：「未咁快，（大家有冇傾過？）有傾過，但我覺得喺而家呢個年齡暫時都未準備好，可能過多兩三年。」而她在節目中跟一眾小朋友一起做體操，她大讚他們得意，見到他們做體操，也會想起自己小時候。