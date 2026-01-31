Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方力申收陌生電話恭喜做老豆 憂心忡忡擔心誤墮陷阱 真相曝光結局轉驚為喜

影視圈
更新時間：14:30 2026-01-31 HKT
發佈時間：14:30 2026-01-31 HKT

方力申（Alex）去年底榮升人父，太太葉萱（Maple）誕下女兒Isla，方力申大方公開囡囡照片，見到BB女眼仔睩睩，臉蛋胖嘟嘟，樣貌與方力申如出一轍，簡直是「餅印」。方力申昨日（30日）在IG分享女兒照片，自爆因為囡囡而攞到女神電話號碼，引起熱議。

方力申曾猶豫覆唔覆

方力申昨日在IG分享兩張囡囡獨照，以及一張抱女照片，並留言：「想講個故仔，話說早幾日有個陌生電話WhatsApp我，恭喜我做爸爸，但又冇講佢係邊個。我有一刻猶豫覆唔覆好。（好彩我有）Who is this？我問。」原來是梁詠琪（Gigi）想送禮物給Isla。

相關閱讀：方力申B女可愛樣冧爆網民 父系基因太強大十足餅印唔怕失散 Isla眼仔睩睩萌樣曝光

方力申續道：「我哋以文字溝通，傾咗陣偈。佢話Isla（i La）個名有西班牙語讀法（is la），解島嶼，令佢諗起我之前嘅環島泳。我好開心原來Gigi都知到我有做過嗰次嘅慈善挑戰，多謝佢嘅祝福同禮物。（其實我一直冇同人講過，我人生有嘅第一個明星簽名就係Gigi當年護膚品牌子宣傳單張上嘅親筆簽名，係我隊友知我，而我又唔敢去，佢就走去排隊攞俾我嘅，竟然20幾年後我有梁詠琪嘅電話號碼）」。

梁詠琪豪送童裝禮物

梁詠琪與西班牙籍老公Sergio Crespo Gutes育有一女Sofia，早年引入西班牙童裝品牌，得悉方力申囡囡出世，便主動聯絡對方，送上代理品牌童裝做禮物。方力申亦好識做，在社交平台分享女兒Isla穿上兩套紅色衫打卡，感謝梁詠琪。

梁詠琪方力申曾合作

而方力申與梁詠琪其實在電影中曾經三度合照，梁詠琪演出2004年《戀情告急》、2006年《春田花花同學會》，方力申分別客串交通警、救生員，二人在2010年《越光寶盒》，方力申飾演關羽，梁詠琪則飾演玫瑰仙子。

相關閲讀：梁詠琪飛西班牙探年邁老爺 赴巴塞主場開Live帶《逆轉上半場》小演員隔空朝聖

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
影視圈
8小時前
美已婚女老師與17歲男生不倫戀 趁夫打獵邀回家激戰 法庭咁判
即時國際
12小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
5小時前
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
2026-01-30 15:29 HKT
02:26
上環日圓劫案｜周一鳴：6人被捕 一名日籍漢充當內應 起回部分贓款
突發
5小時前
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
影視圈
7小時前
$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執 憂「跌錢黨」設陷阱？ 路人反應震碎網民三觀｜Juicy叮
$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執 憂「跌錢黨」設陷阱？ 路人反應震碎網民三觀｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
濕𣲷𣲷尿片棄港鐵列車座位釀「慘劇」 女乘客因一事慌不擇路一屁股坐上 網民：條褲唔使要｜Juicy叮
濕𣲷𣲷尿片棄港鐵列車座位釀「慘劇」 女乘客因一事慌不擇路一屁股坐上 網民：條褲唔使要｜Juicy叮
時事熱話
6小時前