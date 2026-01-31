方力申收神秘WhatsApp「恭喜你做爸爸」 竟是女神主動聯絡成功「抄牌」

方力申（Alex）去年底榮升人父，太太葉萱（Maple）誕下女兒Isla，方力申大方公開囡囡照片，見到BB女眼仔睩睩，臉蛋胖嘟嘟，樣貌與方力申如出一轍，簡直是「餅印」。方力申昨日（30日）在IG分享女兒照片，自爆因為囡囡而攞到女神電話號碼，引起熱議。

方力申曾猶豫覆唔覆

方力申昨日在IG分享兩張囡囡獨照，以及一張抱女照片，並留言：「想講個故仔，話說早幾日有個陌生電話WhatsApp我，恭喜我做爸爸，但又冇講佢係邊個。我有一刻猶豫覆唔覆好。（好彩我有）Who is this？我問。」原來是梁詠琪（Gigi）想送禮物給Isla。

相關閱讀：方力申B女可愛樣冧爆網民 父系基因太強大十足餅印唔怕失散 Isla眼仔睩睩萌樣曝光

方力申續道：「我哋以文字溝通，傾咗陣偈。佢話Isla（i La）個名有西班牙語讀法（is la），解島嶼，令佢諗起我之前嘅環島泳。我好開心原來Gigi都知到我有做過嗰次嘅慈善挑戰，多謝佢嘅祝福同禮物。（其實我一直冇同人講過，我人生有嘅第一個明星簽名就係Gigi當年護膚品牌子宣傳單張上嘅親筆簽名，係我隊友知我，而我又唔敢去，佢就走去排隊攞俾我嘅，竟然20幾年後我有梁詠琪嘅電話號碼）」。

梁詠琪豪送童裝禮物

梁詠琪與西班牙籍老公Sergio Crespo Gutes育有一女Sofia，早年引入西班牙童裝品牌，得悉方力申囡囡出世，便主動聯絡對方，送上代理品牌童裝做禮物。方力申亦好識做，在社交平台分享女兒Isla穿上兩套紅色衫打卡，感謝梁詠琪。

梁詠琪方力申曾合作

而方力申與梁詠琪其實在電影中曾經三度合照，梁詠琪演出2004年《戀情告急》、2006年《春田花花同學會》，方力申分別客串交通警、救生員，二人在2010年《越光寶盒》，方力申飾演關羽，梁詠琪則飾演玫瑰仙子。

相關閲讀：梁詠琪飛西班牙探年邁老爺 赴巴塞主場開Live帶《逆轉上半場》小演員隔空朝聖