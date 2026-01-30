Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林明禎一聽Edan「扮聾」十問九唔答   呻窮唔敢諗結婚

更新時間：20:47 2026-01-30 HKT
發佈時間：20:47 2026-01-30 HKT

呂爵安Edan上星期生日，緋聞女友林明禎今晚現身香港出席亞太青年微電影節閉幕，問到有否為Edan慶生，她表示無，指自己不在港，追問有否送祝福，她即說不講其他，只講自己。對有關Edan的提問一律避談，她不斷扯開話題。

未夠多錢去「嫁」

明禎談到胞弟早前結婚坦言感動，見證胞弟兩夫婦由讀書時認識，自己早在讀四年班開始幫媽媽照顧胞弟，尤其感動，笑言兩個胞弟都已婚令她多了兩個妹妹，坦言家中只餘下她未婚，但笑指自己是最好、最多錢，雖然被很多親友追問幾時嫁，但自覺未夠多錢，要努力多幾年才考慮婚事。

提演唱會照顧Edan媽媽即扯開話題

問到之前捧場緋聞男友Edan演唱會更在席上照顧對方的媽媽，明禎搵機會扯開話題，指自己當時剛好在港，隨即透露最近去看韓星Rain演唱會，問到覺得哪個演唱會較好看，她避談稱兩個不同，即轉話題稱明日要返大馬工作，又透露剛推出賀年歌，問到為工作周圍飛是否要找人在香港寓所看屋，她即指屋細不需要。

