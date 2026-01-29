郭富城奇幻喜劇《老子》台北開鏡 同王柏傑「父子關係」成謎 陳意涵向導演要求加戲

郭富城日前曾預告農曆新年前夕將投入全新電影拍攝，今日終於揭盅，他將出演由許富翔執導的奇幻喜劇《老子》，夥拍王柏傑、陳意涵、楊貴媚、古斌等台灣演員傾力演出。城城與《老子》的主創團隊今日出席開鏡儀式，現場喜氣洋洋，他對新作劇本十分欣賞，而且很投入，事前在香港和導演及主創團隊多次見面交流劇本及造型，對每個細節也提出寶貴意見。

城城與團隊拿利是大合照

到了正式開機，城城萬分期待，很開心收到於香港電影開機傳統必備的「開工利是」，和主演王柏傑、陳意涵、古斌及導演團隊一起拿着利是大合照，祈願開工大吉、拍攝順利。王柏傑則拿出被視為百工百業守護神的經典零食，既討喜又可愛，現場氣氛熱鬧歡欣。城城透露新戲開拍心情：「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中學習更多，就像和角色活過一次一樣！」又說籌備期間和許導、王柏傑都花費許多時間溝通，從角色外型到個性談吐，每個細節都不放過，務求做到最好。

王柏傑與城城共事好榮幸

敬業的城城向來都為演戲做足準備，事前已經充分了解拍檔王柏傑：「很期待和第一次合作的演員們交流，尤其柏傑，看到他也是準備十足而來。我們對手戲比較多，希望多些交流，互相學習，取得最好的默契！」於開鏡現場兩人穿着劇組特製電影T恤，郭富城的T恤上寫着「我是他兒子」，王柏傑的T恤上則是一句「他是我老子」，加上本片為奇幻喜劇題材，真正的父子關係成謎，王柏傑表示能與城城共事非常榮幸：「可以跟郭富城合作有一種夢想實現的感覺，尤其是在一個這麼有趣的角色，雖然真的很緊張，但想到可以跟他一起共創，而且是非常難得的經驗。我也一直想跟許富翔導演合作，這次終於圓夢了，兩個願望一次滿足。」陳意涵笑說：「想接演的原因當然是因為導演和我很熟，好不容易這次有機會，我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的！」，並搞笑說很羨慕王柏傑和郭富城有很多對手戲，「我有和導演說，我可不可以加戲？結果導演回我，你可以多來探班就好。」古斌則說：「電影劇情一定是華人都會有共鳴的話題，上映後一定會帶家人進戲院看片。」