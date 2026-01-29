Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Rosé @BLACKPINK 罕談過往戀情 為避狗仔隊戴假髮阿婆look出街 曾被舊愛情感操控

影視圈
更新時間：21:45 2026-01-29 HKT
發佈時間：21:45 2026-01-29 HKT

韓團BLACKPINK成員Rosé近日登上美國知名Podcast節目《Call Her Daddy》，主持人Alexandra Cooper更飛到韓國與Rosé見面，Rosé在節目罕有談及過往的戀情，她自爆當時為避開狗仔隊的追蹤，曾假黑色假髮及穿上阿婆的服飾掩人耳目。

家中出現「阿婆衣櫃」

Rosé被問到成名後拍拖如何避開狗仔隊，她直言穿着「老年女性風格」的服裝變裝，穿成那樣前往男友家，「我買了假髮。一頂黑色的鬈髮假髮，短的那種。然後我研究了街上的老年女性是怎麼穿着的。她們穿哪種裙子、鞋子及手袋。研究完我就上網買回來，然後換裝出門。因為我們哪裏都不能去，只能這樣行動，以防被看到。」她直言以那種打扮掩人耳目長達至少半年，「那段時間家中甚至出現一整區『阿婆衣櫃』，狀況持續至少半年，直到後來才全部清空。」至於男友是否也會配合變裝，Rosé表示對方頂多讓自己看起來比較成熟，但不需要像她一樣戴假髮，甚至學習老年人的走路方式。Rose又透露曾被其中一名舊愛情感操控，對方會以工作為由，稱不希望她出現在他朋友身邊，後來她遇上知名度更高的男友，仍願意跟她做一些普通人會做的事，她才醒覺。她將那段關係寫成歌曲《Toxic Till the End》。

被詢問戀愛狀況感不自在

談到感情話題時，Rosé一度情緒崩潰。她坦言，之所以對外界詢問戀愛狀況感到不自在，是因為每一個回答都可能被無限放大、過度解讀，甚至被標籤，「我只是想要能回答『是』或『不是』，而不是一直擔心這會不會定義我是誰，這真的很悲傷。」

