麥明詩產後身材有驚人變化？同一性感晚裝3年前後作對比  「最強Body」無與倫比

現年34歲的「十優港姐」麥明詩（Louisa），去年為機師老公盛勁為（Keith）誕下一子，榮升人母，一家三口生活幸福美滿。麥明詩產後迅速修身，火速回復至產前的纖瘦身材，近日她更在Instagram上載了震撼的對比圖，力證生B對她的火辣身材可謂毫無影響。

麥明詩生育後的3年對比

麥明詩日前於IG story貼出兩張照片作對比，分別是她於2023年，以及近期出席好友婚禮時所拍。圖中她穿上同一襲淺藍色吊帶低胸晚裝裙，而這條裙子當年曾讓網民眼前一亮。該晚裝設計極為性感，低胸剪裁盡現她玲瓏浮凸的曲線，而裙襬的高衩設計更高至大腿，完美展現出她一雙白滑長腿，當時已獲岑麗香、唐詩詠等圈中好友留言大讚「索」。

麥明詩零變化得天獨厚

在最新的照片中，麥明詩穿著同一條「戰裙」依偎在老公盛勁為身旁，無論是樣貌還是身材，與三年前相比都彷彿「零變化」。最令人驚嘆的是，她去年才經歷懷孕與生產，但身形卻絲毫沒有改變，完全看不出是一個已生過小孩的媽媽。這條性感低胸裙極「蝦」人着，但麥明詩現在仍能輕鬆駕馭，可見她早前擔心的產後身形焦慮已一掃而空。網民紛紛讚嘆麥明詩得天獨厚，產後極速回復至巔峰狀態，再次證明「十優港姐」的超強基因。

