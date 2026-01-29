呂頌賢患重病險死休息一年最新狀態曝光 下月「登六」夥兩凍齡男星江湖聚會

TVB經典金庸劇1996年版《笑傲江湖》主演「令狐沖」男星呂頌賢，去年驚傳病重一度入院，兩個月內多次出入急症室，更試過留醫ICU十四日處於昏迷狀態，當時嚇壞太太麥景婷。呂頌賢出院後身形暴瘦，近日與張國強聚會時，曝光最新狀態。

呂頌賢體重曾暴跌40磅

呂頌賢未大病前一直保養得宜，看不出下月便「登六」可以拎樂悠咭，但病癒後體重暴跌40磅的他，臉上添上大量皺紋，幸而精神尚算不錯。呂頌賢今日（29日）在微博發文，分享為雜誌拍攝的封面照，更表示：「休息了一年啦，這個狀態OK啦」。

而日前張國強在社交平台分享影片，在活動上與呂頌賢、吳啟華相聚，吳啟華與呂頌賢更搞笑地以「倚天屠龍記的張無忌」、「笑傲江湖的令狐沖」分別作自我介紹。張國強留言：「見到吳啟華和呂頌賢啦！感覺我們好像在江湖聚會一樣。」

呂頌賢中氣十足

呂頌賢穿上型格西裝現身，精神飽滿又中氣十足，其臉頰及身形逐漸長肉，回復昔日狀態，似乎恢復得不錯。不少網民睇片後，大讚三人凍齡有術，而且關心呂頌賢的健康狀況：「身體健康最重要」、「呂頌賢好像是大病初癒啊」、「見到靚仔老咗冇變形，仲係咁靚仔，突然覺得好安慰」等。

