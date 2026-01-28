Jeremy自認騙術高超 新節目《骰界》成為「公敵」 吳冰被吳肇軒取笑小器

ViuTv 全新競技遊戲綜藝節目《骰界》將李駿傑（Jeremy）欺騙人的強勁手法盡情展現，他更將自己的天然保護色運用得淋漓盡致。難怪吳肇軒指出，一開始以為Jeremy不會騙人，但拍到最後大家也覺得他是最大敵人。文 鍾舜英、圖 朱偉彥

李駿傑（Jeremy）、蘇雅琳（Ivy So）、雷濠權（Jason Loi）、吳冰、吳肇軒及郭嘉駿（193） 一起為ViuTv 全新競技遊戲綜藝節目《骰界》擔任主持。不過未知是否因193與ERROR經理人發生內訌導致被雪藏，而缺席此節目開播記者會，就連一眾主持接受傳媒訪問宣傳節目，193同樣沒有出席，令雪藏傳聞更甚。

節目與《膠戰》無關

當談到ViuTV綜藝遊戲節目，大家自然便會想到《膠戰》，這次全新競技遊戲綜藝節目《骰界》也讓觀眾順理成章地想到是否與《膠戰》有關，幾位主持均表示節目與《膠戰》無關，不過他們覺得也可以比較一下，吳冰笑言：「可能我們較有腦些。哈哈！」然而《膠戰》已深入民心，吳肇軒覺得有聲音是好事，若然在網上因主持這節目被人罵的話，他也照樣以多謝來回應大家，他感到兩個遊戲節目完全是兩回事，玩法完全不同。

193被Jeremy騙得好慘

Jeremy這次可說是真人不露相，自認騙人手法強勁，就連193也被他騙得很慘，他笑言:「不要被我外表騙到，這些就是我的天然保護色，十分強勁！」難怪吳肇軒也指出，大家一開始以為Jeremy不會騙人，但拍到最後大家都覺得他是最大敵人。雖然這個遊戲節目是勝出者獲得獎勵，而不是輸了被懲罰，吳肇軒卻指出在全香港觀眾面前出醜實在是最大懲罰。吳冰極為認同地說，在全港觀眾面前展現到自己原來是一個蠢才，真的是最大懲罰。

吳肇軒爆193私下係「好人大哥哥」

吳冰在節目中因為被其他主持欺騙，因而嬲盡各人，不過，她所嬲的程度因人而異，她透露Ivy被她嬲了兩日、嬲了吳肇軒一星期、Jason也被她嬲了兩星期之久。聽到吳冰這番話，吳肇軒取笑她說:「看來不是大家的問題，而是你小器。哈哈！」吳冰即說這次拍攝過程中沒有嬲過Jeremy，她亦想了很久有沒有試過嬲193，最終她說:「由於193在節目中經常是孤軍作戰，有機會是傷害不到我。」吳肇軒則感到193玩遊戲時是個最有趣、最愛整色整水之人，但私底下卻很正經，「收工後若順路他也會載我回家，由奸詐人變為好人大哥哥。」這次他們最難忘就是到某大型傢俬舖拍攝，過程中除了可玩城市定向及計數遊戲外，更可以任意搗亂，之後有人替他們執拾，實在是過癮的一次。



