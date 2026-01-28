林奕匡趕回家湊仔放棄1萬元大獎 黃妍曾被批適合搵南亞裔做男友：仲未搵到好失敗

林奕匡和黃妍今日（28日）為TVB賀年節目《新春保良迎金馬》綵排，黃妍為宣傳新歌《其實我不是那麼的純情》而染了一頭金髮，笑謂自己外表看上去很乖很靜，但私下可以很頑皮，林奕匡笑言初認識黃妍時以為她很文青，但原來有不斯文的一面。

農曆年約朋友回家聚會

2人的公司日前舉行周年晚宴，黃妍爆林奕匡因為要回家湊仔而早走，沒想到竟抽中一萬元大獎，即時通知林奕匡，林奕匡知道後亦貢獻出來再抽，讓同事開心，又說農曆年打算約朋友、同事回家聚會。另外，去年有相士指黃妍適合找南亞裔做另一半，她表示一年過去仍未找到，自嘲很失敗，唯有專注工作和滑雪，她早前到日本滑雪，為此去學日文，沒想到在當地講英文更多，又說沒有認識日本男仔，「可能當地是旅遊區，我又和朋友去，不用我講，我只負責食，坐享漁人之利。」她指一向喜歡學習不同的東西，去年考了車牌，又學習日本傳統修復工藝「金繼」，除日文外，也想學習不同的語言，笑指學習新事物很開心。