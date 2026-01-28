閔熙珍否認挖角NewJeans 稱成員家屬與一名商人操縱股價

韓國人氣女團NewJeans前年11月底要求跟ADOR娛樂解約，法院去年10月判定雙方的專屬合約仍然有效。前ADOR娛樂代表兼「NewJeans之母」閔熙珍透過律師於今午開記招，交代被HYBE娛樂及旗下ADOR娛樂指控她涉及「挖角NewJeans」疑雲，閔熙珍未有出席，律師指她最近聽到有關NewJeans家人的事，受到很大打擊，所以今天無法出席。

不得不表明立場

她的法律代理人金善雄律師表示：「就在2026年新年開始前一天，也就是2025年12月30日，前ADOR代表理事閔熙珍收到了以『主導 NewJeans專屬合約解約，並以挖角方式帶走NewJeans，侵害ADOR債權』為由，索償100億韓圜（約5,300萬港元）損害賠償的起訴狀。」律師表示：「閔熙珍前代表認為，她與HYBE和ADOR之間的關係已經告一段落，NewJeans成員也都將回歸原位，為了NewJeans的未來，各自盡最大努力即可。然而，ADOR卻僅與NewJeans成員中的 Danielle解除合約，試圖解散NewJeans。這是一場由一名NewJeans成員家長和一名特定商人策劃的全國性欺詐行為，他們試圖操縱Davolink的股價。基於對NewJeans可能解散的憂慮，不得不表明最低限度的立場。」

閔熙珍與HYBE股東合約訴訟下月12日宣判

律師繼續稱：「當指控出現時，閔熙珍試圖透過讓NewJeans回歸和重新活動，與HYBE和解。在這個過程中，該成員的家人聲稱與HYBE的核心高層關係密切，利用她策劃挖角NewJeans，並操縱股票——這就是『NewJeans挖角』指控的精髓。」閔熙珍與HYBE股東之間有關合約的訴訟將於下月12日宣判。