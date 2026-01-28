76歲前TVB金牌司儀「富二代」身份曝光 媽媽做包租婆童年有貼身工人服侍

76歲的陳百祥（叻哥）家住九龍塘複式億元豪宅，又曾是澳門練馬師，亦試過從商，更4度經歷破產後翻身，可謂是娛樂圈的傳奇人物。近日網上曝光的一條陳百祥影片，因彭健新拍片爆兒時曾租用陳百祥屋企樓下開舖，經常聽到兩父子嗌交，揭出陳百祥有錢仔身份。

陳百祥崇拜做海關父親

陳百祥在影片中，提到自己4歲前曾是「富二代」，母親是包租婆，他對爸爸非常崇拜：「我細細個想跟我老竇學嘢，30、40年代（父親）係聖約瑟舊生會會長，我細個好崇拜佢，中英文都好好，佢係做海關嘅。」

相關閱讀：陳百祥開猛火力狂寸鄧兆尊：佢老竇叻啫 列3點證雙方級數有別 指買樓買法拉利不看價錢

陳百祥童年時有工人服侍：「我4歲前，都每個人（兄弟姊妹）有一個工人，算係…（富二代喎？）係喇！即係食蝦餃鯁親，都叫工人幫我挖返出嚟嗰隻。」提到家道中落原因，陳百祥坦承與賭博有關：「我大個先知原來佢（爸爸）賭錢輸晒，主要係賭馬，所以而家我跑馬呢，其實我唔係好鍾意，我係為父報仇啫。」

陳百祥供養父親百年歸老

陳百祥從小就讀名校，直到中四時因唱歌荒廢學業，中五畢業後，與弟弟陳百燊、好友彭健新、譚詠麟、陳友、葉智強組成「溫拿樂隊」前身「The Loosers」。陳百祥表示自工作後，一直供養父親至90多歲離世：「每個月畀零用錢佢，我老竇養咗我十年八年，我就養咗我老竇幾十年。」

相關閱讀：陳百祥驚爆梁朝偉為父續命 獲白龍王贈兩物奇蹟多活3年 張國榮離世後竟「死傷無數」？