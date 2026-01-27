鄧麗欣舊愛王子邱勝翊陷桃色風波終蒲頭 滿臉憔悴身型暴瘦 范姜彥豐隔空開火4字狂轟

鄧麗欣前男友、台灣男星「王子」邱勝翊去年被爆介入台灣藝人范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）的婚姻，與已婚人妻發展戀情，引發台灣娛樂圈軒然大波。「王子」邱勝翊公開道歉並承認超越朋友界線，其代言的品牌紛紛終止合作，經理人公司亦宣布王子全面停工。

「王子」邱勝翊神隱一段日子終現身

神隱了一段日子的「王子」邱勝翊終於現身，昨晚（26日）悄悄現身所屬經理人公司喜鵲娛樂的尾牙活動，雖然他身穿白色帽T、外搭黑色外套，低調現身，不過片段曝光後，隨即成為網民討論焦點。

「王子」邱勝翊失去昔日的風采

金泰佑昨晚在IG限時動態PO出參加尾牙的影片，意外捕捉了「王子」邱勝翊的身影，當日身穿白色帽T搭配黑色外套的低調「王子」邱勝翊坐在台下，旁邊有弟弟邱宇辰，他們和Summer與蕭敬騰坐同一桌，「王子」邱勝翊的身形比以前消瘦，臉上失去昔日的風采。事件瞬間引起熱議，范姜彥豐今日（27日）在Threads貼文下直接回覆「？還要臉嗎」，短短幾個字，卻充分表達出對於王子的行徑有多憤怒，有人說：「免費的就會出現」、「老王為甚麼還在演藝圈」、「他來蹭免錢的飯」、「范姜撿到槍了」、「有霸氣！被圈粉了。」但亦有人力撐「王子」邱勝翊：「吃尾牙跟當小王有甚麼關聯？」、「我知道你很受傷但人家去自己公司尾牙還要你同意？就事論事不行？」、「老哥，我是站在你這邊也是同情你的，但事情發展到現在也該各自向前看了，總不能要小王每天在家關在房間不出門吧」、「要全世界每天都同情你嗎？」。

粿粿和范姜彥豐離婚事件尚未落幕

范姜彥豐去年踢爆老婆粿粿出軌後，「王子」邱勝翊發文道歉且神隱，對於范姜彥豐求償1200萬元，「王子」邱勝翊聲明提到對方要求的賠償金額超過負荷，希望可以分期付款，但最後協商破局，未能達成共識，不過他認為必須正式公開向范姜彥豐致歉：「到今天我決定無論如何，最重要的事情就是一定要先跟您正式、公開的道歉。」粿粿則和范姜彥豐離婚事件至今尚未落幕，2人在去年平安夜現身士林地方法院家事法庭，進行調解。元旦當天，范姜彥豐發文分享心情，自認這些年太過單純，更加看清人性與現實，明白很多事情不是努力就能換來的，「感謝這段時間所有的鼓勵和安慰，即使只是路過的一句加油，都帶給了我內心很大的溫暖。」范姜彥豐際遇讓不少人同情，也許多廠商伸援手找他代言、業配。他近期也打起精神，逐漸復工，日前更現身GL微短劇《她的手，我想牽》開鏡儀式。

