東張西望丨夫婦新居入伙慘遇「攞命鄰居」120日地獄式全滋擾有家歸不得 婆婆失控拎鎚上門施襲

TVB資訊節目《東張西望》昨晚（26日）播出的一集，徐先生與徐太太去年斥資40多萬購買黃大仙屋邨一個200平方呎租置單位，還花了10多萬元裝修，滿心歡喜準備迎接新生活。收樓第一天，一位素未謀面的婆婆便在家門鐵閘掛上一袋食物，想不到竟令他們被滋擾長達120日，還經歷一次畢生難忘的恐怖八分鐘襲擊。

徐生徐太開始覺得這份暖意形同滋擾

徐先生憶述，從收樓第一天，這個婆婆便在家門鐵閘掛上一袋食物，徐先生起初以為是舊時代「守望相助」的鄰里情，但基於現代社會的警惕，再加上無功不受祿而表明拒收，但婆婆一而再，再而三送上食物，徐生徐太開始覺得這份暖意形同滋擾，徐太坦言：「一個陌生人給的東西，你怎麼敢吃？」在多次拒絕無果後，徐太太忍無可忍，將婆婆掛在門口的食物扔掉。

徐太息事寧人曾向婆婆發出最後通牒

徐生徐太稱婆婆從收樓第一天，不厭其煩地送上各式食物，通常用環保袋或膠袋載著，掛在鐵閘手柄上，徐太決定在門口裝閉路電視，錄下證據，以便管理處與警方跟進。不過鄰居一場，徐太希望可以息事寧人，於是向婆婆發出最後通牒，但情況未有太大改善，徐太終於忍不保住出撒手鐧，把婆婆放置的食物丟掉，自此婆婆對他們的態度開始急劇惡化：「好似爭佢咁！」從閉路電視片段所見，婆婆不時以幽怨的眼神注視徐生徐太的大門，又會在門外謾罵，更試過在半夜突然大吵大鬧，「佢好似對住一個模擬嘅人申訴緊佢對佢不忠，佢不停咁話，你啊，鍾意啲咩衰女人！總之就好難聽嘅說話，咁佢講咗個男人嘅名：『孟波，你依家係咪咁對我啊？』」

婆婆拿出鐵鎚直奔徐生徐太的家

在婆婆的行為越來越失常下，徐太不幸患上焦慮症，她表示一聽到門有聲音就會心跳加速，會睡不著引致腸胃變差。直到去年11月底，徐太和婆婆在走廊撞個正著，當時徐太一心想著好言相勸，婆婆情緒完全失控，眼神變得凌厲，充滿仇視，不停拍打鐵閘，一邊踢門一邊重複說「上嚟啊嗱！」更指徐太是「雞」，大聲責罵她是「死姣婆」。身在公司的徐生一直用手機目睹整個過程，感到無能為力，飽受煎熬。為求安心，兩夫婦無奈搬去酒店暫住 。不過婆婆行為並無停止，《東張西望》攝製隊親自到婆婆的單位，了解送食物的動機，婆婆一開始在門口大叫，情緒平復後一度邀請攝製隊進屋，但突然開始喃喃自語「房屋署，房屋署，房屋署，房屋署，房屋署！肥仔、肥仔、肥仔、肥仔、肥仔！」在毫無預兆之下，婆婆拿出鐵鎚，直奔徐生徐太的家，一發不可收拾，大力砍在他們的門上。今晚（27日）播出的《東張西望》將繼續跟進事件。

