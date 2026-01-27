Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

顏仟汶一日拍幾組做到肝炎入院一個月 兩遭電視台「炒魷」為錢接艷情片

更新時間：15:10 2026-01-27 HKT
發佈時間：15:10 2026-01-27 HKT

55歲的顏仟汶曾在兩台工作，又拍過三級片而被定型為艷星，淡出幕前多年的她，因近年重返TVB拍攝《一舞傾城》、《反黑英雄》、《新聞女王2》等劇集，再度回歸觀眾視線。顏仟汶曾在多次訪問中，提到拍三級片與爸爸患癌有關，近日顏仟汶接受演藝人協會的YouTube頻道訪問，澄清並非為籌醫藥費而做艷星，但為錢是事實。

顏仟汶連續三年爆show

顏仟汶當年於第十五期無綫電視藝員訓練班畢業後，最初幾年工作機會不絕，而且一日跑幾組，食正TVB百花齊放年代，當時更連續三年爆騷：「一廠係綜藝、二至五廠係Drama、七廠好似係sit-com、八廠係錄影帶。我嗰時92至94，連續三年都爆show。我由一廠《笑聲救地球》一路去到二至五廠，到八廠錄影帶都有我，嗰五年裡面我係一日跑幾組。」

當年因日復日地工作，顏仟汶坦言沒有時間消化角色，也因為太年輕，對前途未有太多想法。顏仟汶直到與TVB滿約才感到彷徨：「呢個決定唔係我選擇，係嗰時95年約滿， TVB冇同我再續約，係自然流失嗰隻。（唔開心）一定有！」

顏仟汶回想起自己不獲續約，坦承當時想知衰乜：「點解唔要我？我咁勤力，我拍咁多嘢，做到肝炎瞓一個月醫院，我真係有問過『我究竟衰咩呀？』唔知。以前（電視城）4樓、5樓我好驚上去，除咗上去攞劇本之外唔會走上去打交道，打招呼，我真係唔會，淨係做，唔會夠膽上去問點解唔同我簽約，咁我就離開咗。」

顏仟汶手停口停

由於當時手停口停，顏仟汶一度轉做保險，半年後又做過髮型屋前台，之後嘗試到馬來西亞拍劇，最終因發展有限返港任職寫字樓。顏仟汶其後在好友陳梅馨引薦下加入亞洲電視。不過原與亞視簽約兩、三年的顏仟汶，因為雜誌拍攝性感照而只做了10個月便遭「炒魷」。

顏仟汶解釋：「因為嗰時係好興影性感相，我就影咗比較尺度大啲嘅性感相，喺雜誌嗰啲，亞視就無啦啦炒我魷魚，請我食魷魚，又係咁樣炒咗我出嚟。」對於自己被解僱，顏仟汶想通後認為：「A、B、C、D都喺度影緊，點解要剁我？其實好簡單，因為我small potato，咁咪用你殺一儆百，等其他啲花旦唔好再咁乜嘢。」

顏仟汶失業感徬徨

顏仟汶對再次失業感到徬徨，更禍不單行，父親發現患上食道癌，而其弟妹當時只有兩、三歲，養家的重責落在顏仟汶身上。最終獲導演王晶睇中，搵她拍攝幾部意識大膽的艷情片。

顏仟汶坦言當時沒有其他想法，只知道需要收入來維生：「爸爸咁樣，我需要有收入維持我嘅生計。其實我拍呢啲尺度大嘅片，絕對絕對唔係因為爹哋，呢個我之前都講過，唔係因為爸爸，係因為我需要有生活費去支撐我嘅生活，我唔支撐到我自己，我點照顧爸爸？我點照顧細佬妹，咁細個，點樣去搞？」

陳梅馨曾勸顏仟汶

當時顏仟汶的好友陳梅馨曾勸說：「我淨係好記得陳梅馨同我講咗一句『你自己諗清楚喎！』我話『吓？我仲可以諗咩？拍啦，唔諗喇，我要錢多啲！』我要收入囉，同埋都唔係個個都拍得，同埋嗰個年代又有好多……點講呢？我又會覺得睇到好多例子，都唔係一件咩大件事啫，咁咪是但啦。」顏仟汶近年再拍劇已做阿媽角色，她表示不會抗拒，亦十分享受。

