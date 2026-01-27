Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳婉衡3月結婚先享受二人世界唔急造人 簡淑兒做伴娘搶花球趁熱鬧 麥大力被爆要求姊妹裙不要太多布

影視圈
更新時間：12:15 2026-01-27 HKT
發佈時間：12:15 2026-01-27 HKT

陳婉衡將在3月結婚，她表示婚禮籌備已大致上搞掂，連裙也揀了，又透露婚禮會在外地一個陽光與海灘的地方進行，問到時是否也大騷身材？她指到時睇相就會知道，笑指會比比堅尼多布，至於是否有為此瘋狂減肥？她說：「又冇減得好犀利，因為我係拉長咗個時間去慢慢減，驚𠵱家呢個年紀減得太犀利個樣會好殘，所以唔係好敢地獄式減肥。」至於婚後是否會積極造人？她表示先享受一兩年的二人世界。

麥大力要求姊妹裙不要太多布

今次陳婉衡找來簡淑兒做伴娘，她笑指未找到新郎前已找了她，提到簡淑儀表示到時會搶花球，她笑指是趁熱鬧，至於是否會跟老公麥大力一起出席婚禮？她表示會，問到麥大力是否怕她到時太性感惹狂蜂浪蝶？簡淑兒說：「佢見識咗我哋嘅婚禮啲人有幾癲之後就好擔心，跟住佢就邀請咗自己。」而陳婉衡即大爆麥大力有要求姊妹裙不要太多布，簡淑兒就解釋因為這樣會靚啲，個叉開高少少就好睇。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
3小時前
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
02:20
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
政情
3小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
政情
3小時前
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
18小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
「情迷周潤發」金像影后面容大變 76歲慶生面色慘白難以認出 曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
3小時前
大疆無人機在商用領域佔據極大市場。DJI
Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍機全程直播？ 網民吵翻天
即時國際
17小時前
男子腹瀉一年照大腸鏡揭「元兇」是保溫杯  6種飲品不宜盛載/只用清水沖洗大錯特錯
食用安全
23小時前