陳婉衡3月結婚先享受二人世界唔急造人 簡淑兒做伴娘搶花球趁熱鬧 麥大力被爆要求姊妹裙不要太多布

陳婉衡將在3月結婚，她表示婚禮籌備已大致上搞掂，連裙也揀了，又透露婚禮會在外地一個陽光與海灘的地方進行，問到時是否也大騷身材？她指到時睇相就會知道，笑指會比比堅尼多布，至於是否有為此瘋狂減肥？她說：「又冇減得好犀利，因為我係拉長咗個時間去慢慢減，驚𠵱家呢個年紀減得太犀利個樣會好殘，所以唔係好敢地獄式減肥。」至於婚後是否會積極造人？她表示先享受一兩年的二人世界。

麥大力要求姊妹裙不要太多布

今次陳婉衡找來簡淑兒做伴娘，她笑指未找到新郎前已找了她，提到簡淑儀表示到時會搶花球，她笑指是趁熱鬧，至於是否會跟老公麥大力一起出席婚禮？她表示會，問到麥大力是否怕她到時太性感惹狂蜂浪蝶？簡淑兒說：「佢見識咗我哋嘅婚禮啲人有幾癲之後就好擔心，跟住佢就邀請咗自己。」而陳婉衡即大爆麥大力有要求姊妹裙不要太多布，簡淑兒就解釋因為這樣會靚啲，個叉開高少少就好睇。