向太憶述天王粉絲瘋狂程度如「土匪」 曾持棍圍車家門堵人另一半藏車底出入

影視圈
更新時間：12:30 2026-01-27 HKT
發佈時間：12:30 2026-01-27 HKT

「影壇大亨」向華強太太陳嵐（向太）不時拍片放到社交網，大講娛樂圈中的秘聞，四大天王多度成為話題。近日向太又再提起劉德華，以「90年代劉德華粉絲有多『瘋狂』？追星一定先過好自己的生活」，直指對方的粉絲瘋狂程度令人乍舌，難怪劉德華當年要隱婚。

向太請10個保安護送劉德華

向太憶述當年與劉德華到外地為電影宣傳，卻遭對方粉絲拎棍威嚇交出劉德華，慶幸她一早已安排10個保安護送劉德華一人離開，自己及對方助手分開走，而現場人數多到踩住人腳：「我們踩的都是腳。」眾人上車後，更遭包圍不准離開。

向太表示：「粉絲堵着我那巴士不讓我們走，想說劉德華在，拿着棍子敲呀敲，根本開不動那巴士。然後他們說怎樣才能讓我們走呢？真的沒有劉德華。他們說我們派一個代表上來看，沒有劉德華我就放你走。然後拿個棍子上來就叫你低頭，我X，低頭，然後他們找，真的沒有劉德華下去，然後放行。」

向太坦言劉德華粉絲瘋狂行徑不止發生一次，形容「太恐怖了！」眾人到餐廳食飯，連玻璃都被粉絲砸爛。向太提到有一次搭飛機，原本從武漢返香港出席活動，但到達當地機場遭到「扣留」，最終錯過航班。

向太陪劉德華到內地被圍

向太指當年因不能代劉德華辦登機證，一行人提早抵達辦理登機手續，期間有大批武漢市民到機場追星，要求簽名合照。由於要趕上機，向太曾催促粉絲卻遭一女子惡言相向：「甚麼快一點，我們100年都沒來過一個大明星，怎麼能這麼容易讓你走啊！」向太直斥遇上「土匪」。

原本航空公司答應會等一行人上機，向太與劉德華到抵登機口時，飛機已起飛。向太為此不滿，最終獲航空公司安排原定飛上海的航班，改為轉飛廣州，落機轉車返港工作。向太笑言：「飛上海那些人就慘了。」

劉德華不喜歡粉絲爭風呷醋

向太坦言劉德華當年對粉絲瘋狂的行為，最可憐是朱麗蒨：「他家門口也是堵着一堆人。所以他老婆那時候最可憐，他那時候還沒結婚，朱麗蒨跟了他很久，永遠的家門出入，都可能是她坐另外一部車，她不是坐劉德華車，那他老婆可能躲在車底下，用毯子蓋着，那你望不到有人嘛，這樣子出出入入。」不過向太又補充，劉德華的歌迷會成員無償為偶像組織活動和維持秩序是「真愛粉」，劉德華很喜歡，卻不喜歡粉絲爭風呷醋，但他不會出聲。

