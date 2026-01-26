TWS澳門巡唱六缺一JIHOON因喪父缺席 為粉絲改中文歌詞 選唱TFBOYS的名曲作特別環節

韓國新人男團TWS成員包括SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON及KYUNGMIN，出道短短2年，剛於1月24至25日，再度登陸澳門舉行巡唱，門票一早售罄。TWS急不及待跟全場觀眾打招呼和問好，他們先以廣東話說：「大家好我哋係TWS，你哋準備好未啊？」接着再以普通話讚fans「可愛」，又大講「我愛你們」冧fans。

TWS特製升降機拉近與fans的距離

TWS為拉近與fans的距離，登上特設像熱氣球一樣的升降機，讓全場不同位置的fans也可以看清楚他們。他們還特別把《hey! hey!》的第2節改成中文版送給歌迷，誠意可嘉，亦令fans回想起在MV內的香港景點。內地成員HANJIN在Encore部分以普通話表示：「可惜我好朋友JIHOON不能來，但相信他會收到大家的心意和鼓勵！」更加以廣東話說：「我真係好珍惜你哋！」JIHOON因喪父而缺席組合的巡唱。KYUNGMIN透露JIHOON在群組裏面說，有好好地看這次的演唱會，DOHOON更是以普通話說：「我們長長久久地走下去吧！」TWS還精心預備了前輩組合TFBOYS的名曲《青春修煉手冊》，作為澳門場的特別環節。