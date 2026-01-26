Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ivy玩Game一定要贏曾嬲到掟手機 Jeremy靠運氣打救 193預告出蠱惑招

影視圈
更新時間：18:45 2026-01-26 HKT
發佈時間：18:45 2026-01-26 HKT

ViuTV競技遊戲綜藝節目《骰界》集合了6位勢均力敵的好「骰」之人Dicers，包括李駿傑（Jeremy）、郭嘉駿（193）、蘇雅琳（Ivy So）、雷濠權（Jason Loi）、吳冰（阿冰）、吳肇軒（阿軒）。他們將參加一場鬥智鬥力的大冒險，透過挑戰不同的遊戲與任務，爭奪節目核心道具「骰子」。每顆骰子不僅能當作貨幣，還可以觸發特殊能力、獲取重要提示等，成為節目中的致勝關鍵。

阿冰智力擔當

《骰界》今晚（26日）首播，6位將化身成探險者，爭奪各種秘寶及金幣，從而贏取更多骰子。6位Dicers透露自己是哪類型的遊戲玩家。Ivy So沒有好勝心，不過玩遊戲卻突然會好想贏，曾經玩電競遊戲時太嬲而掟手機！Jeremy認為他的智力未必及得上其他Dicers，以靠運氣搭夠；193明言不是實力派，會動腦筋去研究「法律罅」，亦無懼在遊戲中使出無賴招數。

阿冰豪言，她的智力只在吳肇軒之下，吳肇軒就大爆金句：「我唔係一定要贏！但係我唔可以輸囉。友誼？形象？Who cares？」Jason則完全相反，似乎早已打定輸數。

