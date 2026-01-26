53歲吳美珩凍齡近況曝光 息影近20年世紀合體兩屆影帝掀集體回憶

吳美珩婚後息影多年，只在朋友圈見到其身影，間中與鄭裕玲、宣萱、顧紀筠等好友聚會。近日有網民在社交網出PO，透露在演唱會上遇見吳美珩，大談已屆53歲的她，淡出近20年風采依然，保養得好，與昔日變化不大。

吳美珩顧紀筠結伴睇張學友

日前張學友在紅館舉行尾場演唱會，不少網民在社交平台分享當日盛況，當中有不少人表示在現場遇見吳美珩與好友顧紀筠結伴睇騷，離場前更見到張家輝。吳美珩與張家輝曾在1999年在跨年晚會合唱《愛在心內暖》，二人一見面更開心合照。

網民分享張家輝與吳美珩貼頭合照並留言：「張家輝尋晚（24日）呢個look真係太可愛太可愛太可愛太可愛太可愛了」、「吳美珩20幾年冇變，仲要繼續咁靚，真係好誇張」、「勁有氣質」、「自帶貴氣」、「好靚女」等。

吳美珩有「古裝美人」之稱

吳美珩是1996年國際華裔小姐亞軍，因知性美又帶古典味道，入行後多度飾演專業人士，以及拍攝古裝劇，曾演出處境劇《真情》、《妙手仁心III》、《楊貴妃》、《楚漢驕雄》、《九五至尊》等，獲封「古裝美人」，直到2006年拍畢《太極》後息影。吳美珩在朋友聚會上認識大4年的富商王華麟，拍拖多年後於2001年結婚，二人育有一子一女，直到2007年公開已婚。

