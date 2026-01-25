林家棟正為新導演籌備劇本 曾被傳出任TVB製作部管理層：只想做電影 忙內地工作未留意金像獎入圍電影被「DQ」

影帝林家棟到中環海濱為慈善跑步活動擔任嘉賓，一身運動造型的家棟透露，以前也有跑步的習慣，「以前都好鍾意跑步，因為當時住西貢，但試過被野狗追，街坊話狗狗係以為你想攻擊所以先會追你，不過我都嚇親，之後就少咗跑街。」家棟指現在也會跑步，但就會選擇健身室，每星期最少三次，「不過我都是健身、游水之類可以一個人做的，球類運動就不適合我了，因為我鍾意一個人時，可以邊做運動邊思考。」

把時間留給電影

談到今年的新計劃，自組製作公司的家棟透露正為新導演們籌備劇本，希望大家都能把握到開拍電影機會，而他去年底曾為舞台劇《等待果陀》孭飛，事後收到了很多舞台劇工作的邀請，講到身為影帝的他「出山」吸引觀眾，家棟笑言：「上次都好開心，經驗好好大家不怕我新仔，不過舞台劇太花時間了，參演《等》甚至要9個月，只可以全力集中在舞台劇上，手上的電影工作都要停晒手，真的分不到心。」家棟亦指感受到舞台劇近年獲得的投資變多，但自己仍要把時間留給電影。

恭喜古天樂獲「電影評論學會影帝」

而曾志偉任TVB總經理時期，曾傳出家棟出任製作部管理層，近日志偉正式離任，有指家棟亦有機會接棒？家棟指自己只想做電影，又表示早前在藝能娛樂集團晚宴上見到志偉，「娛樂圈就係咁，大家都出出入入。（覺得志偉份工難打？）唔敢論，咁我又未做過管理層工作，最多都係做電影監製。」談到志偉計劃回歸電影圈，家棟笑言「咁佢係做開呢啲」。至於近年經常合作的古天樂獲「電影評論學會影帝」，家棟指有睇過他的得獎作《私家偵探》，要恭喜古天樂與導演李子俊拍出好作品，他指最近與古天樂合作少了，因大家都在各自忙籌備劇本，「臨近新年，相信都會食飯見面。」至於金像獎出現入圍電影被「DQ」的話題，家棟指最近忙在內地工作沒留意，自從沒參與演藝人協會後，也少參與金像獎開會討論的工作。