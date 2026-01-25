林盛斌孖車婉婉宴請3綜藝全體幕後食大餐 啜爆「真‧獎座」自嘲：要細細力

前晚《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男主持」林盛斌（Bob）與「最佳女主持」車婉婉齊於尖沙咀日本餐廳包下廂房，慰勞《中年好聲音》、《女神配對計劃》及《攻你上大學》全體幕後，相當有心。據知二人於等候頒獎禮結果期間，因互相睇好對方，故約定若齊齊攞獎一定要夾份宴請3套綜藝的所有幕後予以慰勞，結果昨晚二人言出必行「找數」！

Bob開心與婉婉「碰盃」

阿Bob於頒獎禮當日榮獲最佳男主持時，因過度興奮「Bob爆獎」引來全城熱話！昨晚兩位主持收到大會補發刻有二人名字、得獎項目及「58」等字樣的「真‧獎座」，當阿Bob看到完整無損的獎座時，不但笑得像個小孩、而且滿面期待！阿Bob接過獎項後，即愛不釋手地摸勻獎座上下兼啜爆，又拿著獎座與婉婉開心「碰盃」，期間還不忘自嘲：「要細細力吖」，之後又問大會工作人員：「之前啲碎片呢？」 相當搞笑。

對於阿Bob重奪完整無損「真‧獎座」，網民見狀即紛紛留言送祝福：「下次再攞唔好咁激動」、「唔好再攞嚟拍枱呀」、「婉婉姐，實致名歸，成熟穩重，又帶有幽默感，欣賞你，加油！」、「兩位都好勁」。