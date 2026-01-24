非常檢控觀丨陳曉華演癲婆曬演技獲網民激讚 直認曾經「戀愛腦」現已識辨損友 大讚戴祖儀是好友充滿正能量
發佈時間：22:15 2026-01-24 HKT
陳曉華和戴祖儀今日（24日）為TVB劇集《非常檢控觀》宣傳，陳曉華在戲中一幕以自言自語落口供，癲喪認夫曬演技，獲網民激讚。她表示現實中曾經「戀愛腦」，但戲中被老公何廣沛PUA，令到她都學識分辨好朋友及損友，又大讚戴祖儀是一位好朋友，充滿正能量。談到抽離角色可會感覺困難，陳曉華坦言不難，因為跟何廣沛熟落，大家合作多次，所以默契交流會很信任對方，亦放心演一個癲婆角色。
戴祖儀做法律系學生得心應手
戲中演法律系學生的戴祖儀，與現實中修讀法律的她，笑言演起上來得心應手，當年讀書真的書不離手，又大賣關子角色稍後會有醫院戲，更笑謂：「要瞓多啲。」她笑言演昏迷戲不會真的睡著，因為要做好表情管理。
