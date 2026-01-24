Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BLACKPINK香港演唱會丨四女性感登場惹全場尖叫 Lisa露腰又露腿勁吸睛 Rosé大晒廣東話跟粉絲打招呼丨不停更新

更新時間：19:28 2026-01-24 HKT
發佈時間：19:28 2026-01-24 HKT

一連三場「BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG」演唱會，今晚（24日）在啟德主場館開鑼。全場坐無虛席，BLACKPINK性感登場，成員Lisa更露腰兼大晒長腿，4女以《Kill This Love》為演唱會拉開序幕，在勁歌熱舞後，熱情地向粉絲打招呼，Rosé大晒廣東話，「大家好，我係Rosé」，惹來全場粉絲尖叫。

陳楨怡帶應援棒支持

前港姐陳楨怡是BLACKPINK粉絲，今晚亦有現身，手上拿着應援棒身上更穿上BLACKPINK元素飾物以示支持。

