Ian陳卓賢新歌再孖黃金班底合作 細味愛與痛邊緣 揚言做「多產賢」：今年出多過4首歌

甫踏入新一年，MIRROR成員陳卓賢（Ian）便向各位Hellosss「報喜」，今日推出2026年首支派台歌《傷口上灑辣椒醬》，由Ian作曲、黃偉文填詞、黃兆銘編曲，以及Ian與陳考威齊齊擔任監製，透過熟悉的班底迸發出全新火花，道盡比「傷口上灑鹽」更痛的錐心之痛！

Ian在MV中展現細膩演技

Ian說：「平時在傷口上灑鹽已經很痛苦，假若換成在傷口上灑辣椒醬，這種痛苦絕對是另一個層次，Another Level的痛苦！我是一個不吃辣的人，但有時愛情或者其他關係上，也會經歷生命中不能承受的痛，例如你不吃辣，上天往往不只是要你吃辣，更要在你的傷口上灑辣椒醬，所以是相當痛苦的一件事！」為了道盡愛情中的甜酸苦辣，Ian在新歌MV中，經歷了與女主角感情走到盡頭的痛苦，以及獨自一人在回憶過去，恍如在傷口上灑辣椒醬一樣痛徹心扉。Ian在MV中展現細膩的演技，時而大晒招牌甜笑，時而躺在浴缸中回憶相愛的片段，更要邊吃辣椒醬邊落淚，每滴Tears都觸動著Hellosss的心靈，令大家感受到另一個層次的痛苦，比悲傷更悲傷！

陳卓賢有新想法等時機實踐

素有「勤力賢」之稱的Ian，預告今年的「勤力指數」也提升至Another Level，誓要升呢做「勤力賢2.0」！他說：「希望今年的出歌數量比去年多，起碼多過4首歌，自己亦一直保持創作，已經寫了很多歌，也有很多新想法等待適當時機去實踐，相信今年的產量不會少。」