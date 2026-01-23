柯煒林澄清發文「走囉～」是為電影宣傳與身體狀況無關 直認太多擔心開始感煩厭
更新時間：23:50 2026-01-23 HKT
發佈時間：23:50 2026-01-23 HKT
昨日(22日)是柯煒林(Will)的34歲生日，今日他出席品牌活動時收到有人送花，但不透露是誰送。他表示，今年收到一個覺得很窩心的禮物，是一位朋友傳給他的一個歌單，是一份最合他心意的禮物。談到生日願望，Will笑言：「是講了出來便不靈驗嗎？我是想，祝過我身體健康的人也身體健康，這就是我最大願望，因為上年已經經歷太多了。」
柯煒林為《大濛》宣傳竟惹誤會
問他現時身體狀況如何？Will反問：「你覺得我怎樣呢？！」對於他日前在社交網留言：「走囉～」，惹來粉絲及網民擔憂。他解釋是電影《大濛》未在香港上映，他說：「如果看了該片的話就會完全明，所以我就在想，究竟發生什麼事呢？那是電影trailer，( 但你嚇親人？)關我鬼事咩！我要做宣傳，（大家都是關心你？)我知道。」他稱沉默了半年，開始覺得大家對他的擔心感到煩厭，更說：「不排除遲些再會鬧人。」
