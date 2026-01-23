曾展望不介意被Eddie指不是朋友 大讚對方有邊界感 葉蒨文尊重男友已斷聯絡

葉蒨文（Sophie）和曾展望（GM）今日（23日）到銅鑼灣出席護膚品牌活動，GM表示，二人將首次渡過情人節，當天需要工作，之後也會開心吃一餐飯，GM已準備了情人節禮物，在護膚品的瓶身刻上「I love you Sophie」並在花束上寫上「每個情人節都想見到你！」大冧女友，Sophie也即回禮，送他20次專屬皮膚護理服務及按摩。

Sophie讚GM有才華

受訪時問到會否為GM提供全身按摩服務？她表示還未知道，因未製作好套票，可能每次可按一個部位，更即場讓GM選擇按那個部位，GM選擇按摩雙眼，因他覺得自己雙眼最突出，但Sophie卻不認同，覺得他最突出是才華，但才華不能按摩只能按摩他那張嘴。

Sophie靠飲GM媽媽靚湯護膚

活動上談及護膚心得時，Sophie稱是外敷護膚品，內服GM媽媽所煲的靚湯來護膚。記者指她現在已經採取冧未來奶奶政策？Sophie直指自己不講大話，伯母煲的湯真的好飲，不是特別要去冧她，反而是伯母冧到他們，GM說：「現在經常被Sophie搶盡我的湯，現在媽媽也特別煲多些，也經常會問她來不來飲。」他又透露，Sophie早前試過煲守護前列腺的湯給他喝。Sophie指他誤會了，那只是蕃茄湯，還問他可有感到前列腺健康了？GM搞笑說：「有呀！越來越前，哈哈！」

曾展望孖葉蒨文齊送祝福給Eddie

此外，富二代林堡熙（Eddie）因參加TVB《女神配對計劃》時熱烈追求Sophie而為人熟識的，早前他接受節目訪問，談及與Sophie 及情敵GM的關係時直指「不是朋友。」並解釋主要是為了避免尷尬。Sophie表示沒有留意，也沒有再留意其他男士，只會留意GM。GM即指她的求生意欲非常強，實在抵讚。GM就覺得Eddie很好，很有邊界感，是個價值觀很正確的人。而且自己也沒問過Sophie這問題，大家現在幫他問了也是好事。Sophie表明已沒有跟Eddie聯絡，這是對男朋友的尊重，之前也曾說過，因透過節目認識，現在也沒必要再聯絡，自己與GM也會向他送上祝福。

問到大家認識也要劃清界線是否不太好？Sophie感到很多事很難做到完美或面面俱圓，在那麼多選擇上，自己會選擇在乎GM的感受及對他的愛多一些，當然若可滿足所有人這也是她所想的事。GM即大讃她「好Sweet呀！」Sophie續說：「相信日後《女神配對計劃》有聚會時，見到Eddie，我們也不會不理他，也會跟他一起玩，只是不會刻意去聯絡，我們在遠方祝福他。」