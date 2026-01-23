Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧麗欣搵男友做模特兒繪人像畫 感情穩定冇膽「試婚」

影視圈
更新時間：12:15 2026-01-23 HKT
發佈時間：12:15 2026-01-23 HKT

鄧麗欣（Stephy）、楊愛瑾（Miki）、陳展鵬與太太單文柔、周吉佩、陳百祥（叻哥）、楊秀惠等（22日晚）出席「保良局周年慈善餐舞會」。

畫作籌得20萬善款

鄧麗欣早前第一次舉辦個人畫展，還把其中一幅畫作《芬蘭的冬夜The winter night in Finland》作慈善拍賣，她表示以六位數字作底價，望善款數字越多越好，最後作品為保良局籌得港幣20萬善款。鄧麗欣形容繪畫之初心，從未打算賣畫作，為了慈善則無問題，又指好姊妹都有睇中其畫作。談到擅長畫那一類型畫作？鄧麗欣指最喜歡畫人像畫，叫過男友做模特兒？「相信叫到佢，佢都願意。」提到農曆年將至，她指過年後有大大小小工作，包括拍電影、音樂，「同埋未做過嘅嘢。（你未試過結婚）呢啲嘢唔可以亂試，要認認真真！」

