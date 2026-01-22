第98屆奧斯卡｜里安納度再鬥添麥菲查洛美爭影帝  《一戰再戰》獲14項提名  不及一作品打破提名紀錄

《第98屆奧斯卡金像獎》的入圍名單於香港時間今晚正式公布，由Ryan Coogler執導的《罪人們》（Sinners）以雷霆萬鈞之勢，橫掃16項提名，一舉打破了《彗星美人》、《鐵達尼號》及《星聲夢裡人》共同保持的14項提名紀錄，成為史上獲得最多奧斯卡提名的電影。不過通聲勢以及注目度，奪得14琪提名的《一戰再戰》則較高。

里安納度惡鬥添麥菲再爭影帝

本屆影帝之爭極具看頭，先前已在《金球獎》稱帝的添麥菲查洛美（Timothée Chalamet），憑藉在《Marty Supereme》中的精湛演技，再度入圍最佳男主角。他將與《一戰再戰》（One Battle After Another）的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）再次正面交鋒。里安納度曾於2016年以《復仇勇者》奪得影帝，今次是他第8度獲得提名，誓言要一雪前恥。

《一戰再戰》獲14項提名

儘管《罪人們》獨佔鰲頭，但由保羅湯馬士安德遜（Paul Thomas Anderson）執導的《一戰再戰》同樣表現非凡，獲得了包括「最佳影片」、「最佳導演」、「最佳男主角」及「最佳男配角」在內的14項提名，實力不容小覷。

《國寶》提名「最佳髮型及化妝」

在其他獎項方面，挪威電影《情感的價值》（The Value of Emotions）也獲得了多項提名，表現亮眼。然而，備受期待的韓國電影《選擇有罪》卻意外地未獲任何提名，令人大跌眼鏡。相反，由湯告魯斯（Tom Cruise）力撐的日本電影《國寶》則成功入圍「最佳髮型及化妝」獎。

《第98屆奧斯卡金像獎》部份提名名單：

最佳電影

《科學怪人》

《哈姆尼特》

《Marty Supreme》

《情感的價值》

《罪人們》

《暴蜂尼亞》

《一戰再戰》

《鐵路夢影》

《The Secret Agent》

《F1電影》

最佳導演

保羅湯馬士安德遜《一戰再戰》

Ryan Coogler《罪人們》

Joachim Trier《情感的價值》

趙婷《哈姆尼特》

Josh Safdie《Marty Supreme》

最佳男主角

添麥菲查洛美《Marty Supreme》

里安納度狄卡比奧《一戰再戰》

伊凡鶴基《藍月》

Wagner Moura《The Secret Agent》

Michael B. Jordan《罪人們》

最佳女主角

Jessie Buckley 《哈姆尼特》

露絲拜恩《If I Had Legs I’d Kick You》

Chase Infiniti《一戰再戰》

Renate Reinsve《情感的價值》

愛瑪史東《暴蜂尼亞》

最佳男配角

班尼斯奧迪多路《一戰再戰》

辛潘《一戰再戰》

Stellan Skarsgård《情感的價值》

Jacob Elordi《科學怪人》

Delroy Lindo《罪人們》

最佳女配角

艾莉芬寧《情感的價值》

Inga Ibsdotter Lilleaas《情感的價值》

Amy Madigan 《凶器》

Teyana Taylor《一戰再戰》

Wunmi Mosaku《罪人們》

最佳國際電影

《純屬伊朗意外》 （法國）

《The Secret Agent》（巴西）

《情感的價值》（挪威）

《Sirāt》 （西班牙）

《The Voice of Hind Rajab》（突尼西亞）

最佳動畫

《我的好友阿高》

《外星奇遇記》

《Kpop獵魔女團》

《愛美麗的奇幻漫遊》

《優獸大都會2》

