Jeremy到場先知拍檔缺席 193神隱記招疑被雪 Ivy So力撐唔難相處

ViuTV競技遊戲節目《骰界》的一班主持李駿傑（Jeremy）、蘇雅琳（Ivy So）、雷濠權（Jason Loi）、吳冰、吳肇軒等，今日（22日）到觀塘宣傳；不過，主持之一的郭嘉駿（193）則缺席，引起外界猜測，是否他與ERROR經理人內訌而導致被雪藏有關。

未感193火爆

對於193被雪藏一事，Jeremy受訪時稱「真的不知道」，來到現場才知他未有出席，希望稍後能6個人齊人宣傳及約埋一齊欣賞這個節目。Ivy也表示來到才知193不在，並不清楚對方的行程。吳肇軒幫口說：「怎會有這種事（雪藏）？娛樂圈大家庭人人有愛，（沒有聽過雪藏嗎？）他太高被門口撠住，門2米高而他高度有193，（你指他在雪櫃門入面撠住？）是門口那些門，我經已答得很好，你們（記者）不要這麼過分，這事與我無關！」

問到拍攝節目時193是否很難相處？Ivy並不認為，「就算他蠱惑也遵守規則，做他的隊友是很安心。」Jeremy再幫口：「那些只是節目效果，觀眾不要相信螢幕角色，私下的他好夠朋友，（拍攝時他沒有火爆一面嗎？）未去到火爆，大家就像小學生玩背叛。」吳肇軒稱193容易相處，每次拍完節目後也順路載他回家。

193日前生日，問三人可有相約慶祝？三人均說沒有，Ivy表示：「我是那種生日也不慶祝的酒肉朋友。」吳肇軒續指︰「不知道大家幾時生日，大家只是智商朋友。」

Jeremy想挑戰新男團舞技

《全民造星VI》新男團即將出道，Jeremy表示有聽過，惟不清楚具體情況，「不知道多少人，不清楚會做甚麼。」續說︰「這是開心事，有師弟，有一班小朋友要去照顧。」問怕不怕成為競爭對手？他說：「沒辦法驚，無論哪一間公司也會陸續有新人，與其擔心不如做好自己。加上是同公司，相處像家人。」又稱感覺不到資源受限，形容MIRROR及各成員工作已經安排妥當，並表明想與該新男團合作，「想挑戰一下他們的舞技。」

此外，早前吳肇軒質疑網上古天樂的Threads帳戶是假，引來本尊親身證實。問到是否夾埋演一場戲製造效果？吳肇軒解釋早些時間為《尋秦記》謝票場擔任司儀時，有問古天樂要不要玩吓，怎知當晚他真的現身親身證實，他說：「我是Threads看更，有人入門口，當然要試一試拿不拿到利是！（宣傳效果不錯？）對！」而對於麥子樂在網上放負一事，吳肇軒表示「不知道」，問可有關心對方？他指大家相識多年，「其實圈中九成人也面對工作大減的問題，有緣份我會關心一下他。」