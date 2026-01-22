Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾鎮濤30歲女兒高調放閃拖型男洩蜜 鍾嘉晴無視生母章小蕙談失敗婚姻

更新時間：16:00 2026-01-22 HKT
發佈時間：16:00 2026-01-22 HKT

62歲鍾鎮濤前妻章小蕙日前受訪的影片，罕談與前夫鍾鎮濤的婚姻，直言當年「戀愛腦」後悔結婚，又暗示被剝奪探望仔女的權利，剖白對一對子女的虧欠。鍾鎮濤為此暗寸前妻：「都已經30年前的事，這麼多年都沒有講，為何要現在講呢？」被章小蕙提到的女兒鍾嘉晴，未有受到父母的問題影響，近日分享的生活片疑曝光戀情。

鍾嘉晴隨父鍾鎮濤生活

鍾鎮濤與章小蕙的女兒鍾嘉晴自父母離婚後，鍾嘉晴隨爸爸鍾鎮濤生活，繼母范姜素貞對鍾嘉晴愛護有加，二人感情深厚。已經30歲的鍾嘉晴樣子甜美，遺傳母親媽章小蕙一雙大眼，近日鍾嘉晴拍片分享到IG，見到記錄其玩雪、行街、做運動的畫面，片尾更有高大型男出鏡，鍾嘉晴與男伴手拖手又相擁。

鍾鎮濤與前妻章小蕙近10年婚姻，於1996年爆出章小蕙與有婦之夫的製衣商人陳曜旻交往，鍾鎮濤與章小蕙又捲入1997年金融風暴，被指負債逾2億元陷破產邊緣，最終離婚收場。章小蕙離婚後，大仔鍾嘉浚到美國升學，而女兒鍾嘉晴在爸爸鍾鎮濤照顧下，與繼母范姜素貞關係密切。

鍾嘉晴感謝范姜付出

鍾嘉晴曾在內地真人騷《媽媽你真好看》真情剖白，感激范姜的付出：「我媽媽她不是我的親生媽媽，我媽媽她20幾歲、30幾歲的時候，是可以去完成自己的夢想的，但她沒有這樣做，現在很多坐在我們這邊的女兒們，都是20加左右，我媽媽20幾歲的時候就是在照顧我和我哥哥，瘦小的她是很辛苦的，我很想謝謝我媽媽。」范姜聞言感動落淚。

而章小蕙早前亮相內地主持魯豫的訪問時，談及後悔與鍾鎮濤結婚，又因二人離婚，被剝奪探望子女的權利，導致一對仔女未能在完整的家庭中成長，感到心痛。

