28歲前港姐嫁富貴老公兩年宣布懷孕 自爆重XX磅曝光陀B辛酸

影視圈
更新時間：13:30 2026-01-22 HKT
發佈時間：13:30 2026-01-22 HKT

28歲2018年港姐楊帆（Krystal）晉身20強，落選後曾加簽約TVB發展，可惜機會不少，已離巢轉投金融界發展。楊帆兩年前與富貴圈外人Dennis結婚，昨日（21日）在社交網分享結婚兩周年的照片，更公布喜訊造人成功，二人即將成為父母。

楊帆懷孕未有走樣

楊帆昨晚在IG分享與老公食西餐慶祝的合照，見到菜式精緻外，楊帆又收到一大盆玫瑰花。穿上露肩輕晒身材的楊帆，未有因懷孕而走樣，二人拎起超聲波照，透露已陀B五個月。楊帆留言：「Happy 2nd Wedding Anniversary！A happy moment to share，藏咗5個月嘅小秘密」。

楊帆之後又在IG限時動態出PO，分享自拍片，表示：「已經肥咗10磅」，又提到懷孕期的辛酸：「終於同大家分享呢個消息啦，呢幾個月體驗到嘅辛苦，經歷咗好多，每個媽媽都好偉大」。海兒（Hedy）、陳詩欣、鄧卓殷、黃子桐等留言送上祝賀。

楊帆人生勝利組

楊帆於2024年與富貴老公Dennis到瑞士舉行婚禮，穿上Deep V露膊婚紗上陣，晒出價值逾百萬的3.5卡鑽戒，曝光豪華婚禮。楊帆同年12月透露於港大工商管理碩士（MBA）畢業，又回顧自己從選美到從事金融業，之後重返校園讀MBA，再到創業搞服裝品牌生意，可見事業愛情兩得意，成人生勝利組。

