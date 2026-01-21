炎明熹敞開合作大門迎姜濤天價轉會成最強同門 關心鍾柔美「被消失」望她安好

炎明熹（Gigi）到尖沙咀擔任揭幕禮嘉賓，大批「Gi炎粉」到場應援打氣。談到日前到上海行時裝騷，Gigi明言非常緊張，亦是第一次參與時尚活動，笑言若要在時尚界發展，「就要好好努力加油！」

有關心鍾柔美

Gigi續說︰「Vivienne Tam是我的師姐，都想向她好好請教一下，這次收到邀請，感到非常榮幸。（自覺身形符合做模特兒嗎？）未去到這Level，其他人都非常高，我的頭太大了！我一個頭遮到後面兩位模特兒，希望可以減頭圍。（做師姐的御用模特兒？）又未傾到這地步，這次有三套衫，師姐有教我如何著。」早前宣布加盟Sony Music 大中華區，Gigi指與公司磨合順利，有指以8位數「轉會費」加盟？她笑言：「4+4都是8字，千萬加盟，咁我咪可以唔使做？我如果不當歌手，就像在粉絲面前消失了！都要畀交代大家。」談到早前欣賞馮允謙演唱會，是為取經？Gigi笑言是，「以前有偶遇過，這次也有討論合作。」借機邀歌？她笑言若果成功是榮幸。

可有與《聲夢傳奇》的同伴分享新動向？Gigi表示有，「知道大家都有不同方向，藉機會我想提提大家，我們仍想約李生（李克勤）食飯！上次提到此事，是年半前，好想加埋李生，16個人一齊食飯！」至於鍾柔美自爆緋聞，還被網民爆出學生時期大膽接吻相片，對於有指「被消失」宣傳工作，Gigi稱有關心對方，望一切順利安好，「你們還是問她本人比較好，這是私人事。（她有不開心嗎？）是秘密！」

另有指姜濤音樂工作上也將「轉會」做Gigi的同門，她表示：「順其自然，希望有機會合作。（意指任何公司都可以和姜濤合作？）沒錯，而且我曾合作的歌手朋友得好少，希望未來日子可以識到更多歌手朋友。我性格太內向，有時候想影合照都會糾結好耐！」Gigi指有聽姜濤的歌，也翻唱過他的《Dear My Friend,》。