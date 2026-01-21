李司棋《真情》後再與黃德斌合作 追夢經營餐車生意搵拍檔

黃德斌、李司棋合作拍攝短片《退休後，我想做的100件事》，今日（21日）一起出席首映禮和分享會，李司棋表示最開心是片中出現餐車，稱以往有過創業的想法，「但最終都是得個諗字。」笑言年紀大，要有拍檔一同經營餐車生意，否則只有她一人，做兩日便要休息三日，並即席邀請黃德斌做拍檔，十分精靈。

農曆年飛加國陪女兒

李司棋指與黃德斌早於《真情》時結緣，「轉眼差不多30年，感覺神奇！」大讚黃德斌，「拍《真情》時好green，好乖好害羞，現在沉穩又專一。」李司棋早前與朋友去啟德體育園欣賞周深演唱會，首次到該場地的她，自嘲大鄉里，「我有隻耳仔差，好少去好嘈的地方，不看演唱會；周深十分特別，音域好高好闊，海豚見到他都會匿埋！這演唱會好好睇，值得去睇。」其女兒早前回港陪她過聖誕節，「女兒在加拿大好忙，農曆年或者我過去陪她。」

黃德斌表示未有想退休生活，笑言「做得就做」，透露去年演出的摩登粵劇《頂頭鎚》移師其他地方演出。提到好友麥子樂日前在社交平台自爆大壓力，有情緒問題；又形容自己愛面子，不輕易開口找人幫忙，慶幸多位前輩出手助他度過難關；黃德斌表示前幾日見過麥子樂，未覺對方有異樣，並笑指在演藝圈，人人都有情緒壓力，「我無聽他呻過，他說要面，不開口求助的話，都無理由逼他講。（找他一起運動減壓？）他好忙，現在又是演藝人協會理事。做這行呢，情緒一定有，如果他有需要會找我。不用擔心，那天見他都無事。」