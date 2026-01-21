高鈞賢寶貝女1歲生日抓周多元化攻三大行業 名校區擲8位數置業為升學鋪路

第一屆香港先生冠軍高鈞賢（Matthew）閃婚一年，去年初宣布女兒高子琳（Liona）出世，囡囡近日1歲生日。高鈞賢初為人父，又第一年為囡囡慶祝生日，可謂簡單而隆重，見到眾人在佈景板前打卡，充滿儀式感。

高鈞賢女兒生日多傳統儀式

高鈞賢在IG分享多張生日派對的照片，見到佈景板以大量氣球裝飾，壽星女Liona換上新年裝外，更戴上金吊墜。高鈞賢夫婦與雙方的長輩，不但送上金器，還安排傳統儀式，見到高鈞賢分享的影片，擺放梳頭禮、踩長壽麵、印足印、封酒、影全家福等項目。

當中又見到高鈞賢的囡囡進行最重要的「抓周」環節，不少BB只揀1樣，但Liona卻分別抓起法錘、顏料、食物模型，代表法律界、藝術界、飲食界三個行業，未知會否繼承爸爸衣缽，入行成為藝人。高鈞賢在IG言：「不經不覺你就一歲啦！爸爸愛你」。

高鈞賢夫婦高估價三成買豪宅

高鈞賢於2024年12月突然宣布結婚，與細10年女友黃梓漫雙喜臨門，去年1月太太誕下女兒高子琳（Liona）。早前有指高鈞賢夫婦高出估價三成，豪擲2,250萬元購入九龍塘畢架山一號的單位，為囡囡升學提前鋪路。

