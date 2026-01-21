羅霖參與春茗活動表演唱歌突破自己 自嘲跳舞似機械人
羅霖昨晚（20日）出席王玉環榮登首位女性行政區域總監慶祝晚宴。她大讚王玉環為女性爭光，對方更創下保險公司128年紀錄，雖然工作忙碌，但永遠保持笑容，而鄭明明和王玉環也是她的學習對象。
美容生意不俗
現年60歲的羅霖，笑言今年突破行出第一步就是參與春茗活動時表演唱歌，本身對演戲或做主持好有信心，反而唱歌過不到心理關口。她說：「好多朋友話人哋睇商演睇你個樣，唱得好唔好無所謂又唔係歌手，今年我終於衝破咗！因為咁嘅年紀要突破自己，可能下年突破就要跳舞。」羅霖笑言一向喜歡跳舞，但自覺跳到似機械人，今年要開始學習跳舞技術，可以表現讓大家欣賞。談到美容生意，她表示生意不俗，稍後也忙不停到各地出席活動，一個月內到外地四、五次。
