非常檢控觀｜游嘉欣避談是否仍然「A0」 陳曉華曾遇PUA高手 喜歡和內向人傾偈

游嘉欣與陳曉華昨晚出席《非常檢控觀》首播飯局，談到主動出擊，她指現實中非常被動，希望有人可以主動和她傾偈，問仍是「A0」？游嘉欣拒答指人生需要更豐富的感情，笑言入戲是靠愛情小說，笑指讀書時喜歡在櫃桶偷睇小說，可能外表似乖乖女，因此沒有被老師發現。

陳曉華直認心軟

至於陳曉華直認喜歡睇「愛情片」，包括劇集和電影，笑言喜歡《流星花園》和《惡作劇之吻》等但曝露了年齡，覺得劇中的女主角主動求愛亦很可愛，笑言睇劇只是滿足自己幻想，直認是內向人，現在會外向點因為想認識多些朋友。談到朱敏瀚也似內向人，問如何相約睇波及去旅行？她笑言自己有很多朋友，問兩個內向人會如何相處，她笑言喜歡和內向人傾偈，例如游嘉欣。陳曉華指角色較慘情，會被PUA及情緒勒索，會被洗腦及做傷害自己的事，問到現實中曾經歷過？她指自己較心軟，回想過去也曾遇過PUA高手。