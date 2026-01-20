Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇壞網民？ 真相原來與先天問題有關

影視圈
更新時間：13:00 2026-01-20 HKT
發佈時間：13:00 2026-01-20 HKT

袁偉豪與細10年的張寶兒結婚5年，成功兩年抱兩，大仔「袁咕碌」袁晞祐（Hayven）已經兩歲，細仔「袁氹氹」亦已出世兩個月。近日袁偉豪與張寶兒在囝囝的社交平台分享新片，曝光細仔「肥腯腯」的身形，卻因BB身上的色素，引起網民關注。

張寶兒細仔學平衡

袁咕碌與袁氹氹共同使用的IG留言：「人仔細細，上身咁有力嘅，半平板支撐成十分鐘，媽咪都覺得攰 #袁氹氹 #兩個月」。影片中，見到袁偉豪與張寶兒的細仔身上有一撻撻又青又黑的色素，從肩膊、腋下腰側，腳踝位置，甚到整個臀部，都見到瘀黑色。

相關閱讀：富貴前港姐張寶兒晒細仔滿月照 B仔變身「港產菠蘿包」萌爆 似爸爸袁偉豪眼睩睩電力十足

有網民關心BB仔的情況，留言問張寶兒細仔身上的一撻撻：「咁多青色係咩」，有網民代為回覆：「初生BB嘅胎痣，通常遲啲會自然消失或退淡色啲」。有網民指相信是初生嬰兒常見的「蒙古斑」，會隨住年紀增長而變淡，或到3、4歲時消失。

袁偉豪細仔好肉地

雖然袁偉豪細仔袁氹氹身上有「胎痣」，卻無損網民對BB的喜愛：「可愛可愛到極點」、「好得意嘅袁氹氹，都幾似哥哥初生嘅時候」、「可愛到，好好肉地呀」。另有網民大讚袁偉豪夫婦將細仔訓練得好好：「條頸好有力，訓練得好」、「有腰力將來有前途」等。

相關閱讀：TVB富貴小花「家人」 驟然離世 自愧因沒有把握好「預兆」：以為弟弟到來所以鬧脾氣

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
18小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
21小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
筲箕灣燒味店突爆紅！門外近20人等位食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
19小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
01:37
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
2小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
18小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
4小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
3小時前
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
商業創科
7小時前
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
影視圈
20小時前