麥長青搞餐廳預埋Hey Brother 李思捷唔介意同其他電視台合作 唐文龍妙答「撞樣」羅莽

影視圈
更新時間：19:15 2026-01-19 HKT
發佈時間：19:15 2026-01-19 HKT

黃智賢、李思捷、麥長青（麥包）、唐文龍和曹永廉組成的組合Hey Brother，今日（19日）在觀塘舉行成立一周年發布會。

成立1周年儲歌谷EP

5子對Hey Brother在一年推出3首歌感滿意，追趕步伐今年計劃再創作3首新歌，麥包笑言：「6-7首歌可以出EP，拿出來送畀人都似樣！」另外，他們為3月7日的中山演唱會準備，5月就在美國三藩市開騷。談到麥包與兩位友人投資千萬，在廣州的粵菜館今日開張，他笑言生意好的話，再找Hey Brother成員合作辦加盟店，「最好一人開一間！」

問到好友阮兆祥離開電台後，可有關心對方未來發展？李思捷透露昨天才與他飯聚，「但不知道他無做電台。他到內地做直播帶貨經已好忙，這要取捨。」與阮兆祥有更多合作機會？李思捷表示期望「福祿壽」更多「合體」，無論是現身節目表演，或者開騷。問到曾志偉離開TVB後，他是否會減少到TVB工作？李思捷稱不會，形容自己與TVB幕後人員十分熟絡，誰人找他也希望合作。問到與其他電視台可有合作機會？他表示︰「只要合適的都會接。」

早排有網民指，唐文龍現髮線後移，歲月催人的情況下「撞樣」羅莽，曹永廉搶閘說︰「那羅莽哥會介意！」唐文龍指︰「我沒有生氣，做演員要嬲的話，上網看留言、評論就有許多東西可以嬲！」續說︰「可能有些人似唐文龍呢？（覺得自己似羅莽？）我似我爸爸。」李思捷大讚他答得非常之好。

