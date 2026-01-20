周吉佩預4架旅遊巴搞《中年好聲音》團拜 張與辰為陳松伶個唱編曲絞盡腦汁
發佈時間：10:45 2026-01-20 HKT
周吉佩、張與辰日前擔任慈善基金20周年的演唱會嘉賓。慈善基金創辦人林建煇醫生表示，皆因看到他們在《中年好聲音》中的演出，十分欣賞他們。
預4架旅遊巴接送
周吉佩（吉吉）在台上稱，自己為追夢，今年也剛好有20年，故當上嘉賓特別有意義。除了唱歌之外，他也訴說經歷，指爺爺、嫲嫲先後離世，不能和他們分享成為歌唱比賽冠軍，又有自己歌曲作品的喜悦。吉吉回想，爺爺、嫲嫲聽力不太好，以前見面時，與他們溝通除了要提高聲線之外，也會來一個大大的擁抱，令他們感受到關心及愛意。
另外，問到他有意搞《中年好聲音》團拜，在旁的張與辰說笑︰「那可能要找3至4架旅遊巴接送！」周吉佩也笑說不知道該找甚麽地方才能容納咁多人。
張與辰擔任表演嘉賓，現場見不少海外粉絲們舉牌，專誠來捧場。而他近期也忙着練仄，在陳松伶（松松）於2月28日在伊館舉行的個人會個唱上演唱，他表示松松有許多家傳戶䁱的歌曲如《天涯歌女》等。張與辰指，與松松溝通後，希望將這些大家熟悉的歌曲，重新編曲，擦出新火花。
