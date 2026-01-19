《獅子王》導演Roger Allers不敵病魔享年76歲 迪士尼CEO發文悼念

美國經典動畫《獅子王》導演之一的Roger Allers病逝，享年76歲。其好友兼視覺特效師Dave Bossert昨日在社交網證實消息。

迪士尼動畫文藝復興支柱

Dave Bossert︰「聽到我們的朋友Roger Allers去了下一個旅程的消息，我深感悲痛。Roger是一位才華橫溢的藝術家和電影製作人，是迪士尼動畫文藝復興的真正支柱。Roger有一種快樂、光明的精神，沒有他，世界就更暗了。安息吧，我的朋友，直到我們在另一邊再次見面。」Dave又提到過去一星期曾與Roger互通電郵，當時對方在埃及旅遊，因此突然失去Roger，他感到很不真實。

Roger於5歲起已是《小飛俠》的超級粉絲，讓他立志成為動畫家。他在亞利桑那州立大學的美術系畢業後，加入製作《芝麻街》的Lisberger工作室。80年代，他為《創戰紀》及加拿大成人動畫《Rock & Rule 》畫故事大網，之後加入迪士尼參與製作《小魚仙》、《神勇敢死隊》及《阿拉丁》，更以首席動畫師身份製作《美女與野獸》，成為史上首位動畫師獲得奧斯卡最佳電影提名。

1994年，Roger與Rob Minkoff為《獅子王》擔任導演，此片成為當年北美最高票房電影，亦在金球獎贏得音樂/喜劇組最佳電影。另外，迪士尼CEO Bob Iger亦發文悼念，形容Roger是「一個富有創造力的遠見者，他對迪士尼的很多貢獻將延續到後代」。