張敬軒爆蔡卓妍「幸福肥」 回應45歲做絕育手術︰捐得唔好嘥

張敬軒到灣仔出席《英皇珠寶 x 張敬軒全新首飾系列「WithHins」發布會》，公布HYPE、HOPE及HALO等首飾新作，軒仔更獲老闆楊受成送上「奔馬圖」金牌作禮物，吸引大批粉絲到場應援，會上更選中3位粉絲為她們試戴首飾。軒仔表示第3度推出首飾，計劃是由去年開始，早前預售已獲大批粉絲支持，是3次以來第2高銷量。談到為粉絲戴戒指拒戴無名指，他笑言尷尬，因為這是人生最重要的事，形容戴中指也是約定，能以設計師身份為大家試戴經已非常開心。

轉唱腔唱歌

談到11月《拉闊》後為何久未露面？軒仔指去了韓國、美國進修聲樂課程，亦享受了年底的聖誕節與團隊過節，期間也有工作，問是否快將推出新歌？他希望好快公布消息，明言自己太挑剔，又想換一個唱法，「之前整頭髮時，一邊聽自己未混音的作品，髮型師問『邊個嚟』，我覺得是好事，證明做到驚喜，希望今年帶新作品給大家。年初重心都放在音樂上，巡唱計劃中都要到年底。」他又指許多24年已錄的作品都要重新編曲，皆因時下音樂風格轉變得好快。

談到2月1日迎來45歲生日，軒仔笑言不想記起，過去一年搞大型生日會，只覺勞師動眾，而過去的25年年底大家都過得不容易。談到為受宏福苑火災影響的歌迷送上現金支援，軒仔稱選擇做實際的事，「歌迷會從來不止歌迷會，不只做嘻嘻哈哈的事，既然大家有緣份一聚，他們支持我，如果我做到的亦想為他們做。」軒仔指，習慣每年2、3個月「社交排毒」，分享新生活。

談到老友蔡卓妍認愛健身教練林俊賢（Elvis），問有否跟她一齊健身？他笑指「拉鍊兒」容祖兒已和外界分享很多，笑言也知道這件，形容是開心事；透露早已認識男方，大讚他可靠，有擔當，「知道她肥了，我未見過蔡卓妍肥，證明她是幸福肥！」問可有與蔡卓妍分享自己的感情事？他直言最近半年好少見，在群組也是談工作，「臨近新年是時候大家聚一聚！」

習慣做獨行俠

談到他的感情生活，軒仔指可能習慣做獨行俠，經常自出自入，音樂、學校的工作每天都花他十幾小時，坦言沒時間分享予其他人，「我將45歲了，感恩有粉絲和工作，真的沒時間拍拖和上網同人嘈交了！」提到粉絲「考古」他早年訪問稱，45歲做絕育手術，是否要把握時間爭取感情生活？軒仔笑言：「而家同絕育都無分別啦！始終人在不同階段有不同想法，不知道45歲仲捐唔捐得呢？用得唔好嘥！」